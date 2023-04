Videonachricht bei WhatsApp: Wann kommt die Neuerung?

WhatsApp soll wieder neue Funktion planen. Diesmal geht es um Videokurznachrichten. Wann das neue Feature kommen soll, lesen Sie hier.

Bei WhatsApp reiht sich ein neues Feature an das andere. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Nutzerinnen und Nutzer bald Nachrichten im Nachhinein beantworten werden können.

Nun wartet der Meta-Konzern mit der nächsten Neuerung auf: Angeblich arbeiten die Entwickler gerade an einer neuen Nachrichtenform. Dann sollen bis zu 60 Sekunden lange Videonachrichten möglich sein - und das Repertoire rund um Text- und Sprachnachricht erweitert werden.

WhatsApp: Videonachrichten werden bereits getestet

Die Sprachnachricht ist für viele Menschen ein Graus, und manche können nicht ohne sie leben. Jetzt will das US-amerikanische Unternehmen Meta von Mark Zuckerberg wohl noch einen draufsetzen: Wie chip.de berichtet, testet WhatsApp eine neue Form der Nachricht bereits in einer iOS Beta Version. Dann sollen nicht mehr nur Sprach- und Textnachrichten möglich sein, sondern auch Videonachrichten. Dabei beruft sich chip.de auf den Blog wabetainfo.com.

Doch wann das Feature tatsächlich in die App integriert wird und damit für alle zugänglich ist, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch: Bei Meta ging das in der Vergangenheit oftmals sehr schnell.

Neueste WhatsApp Änderungen: Was es bereits gibt

Während wir also auf die Videonachrichten warten, lohnt es sich einen Blick darauf zu werfen, was WhatsApp in den vergangenen Monaten bereits auf den Markt gebracht hat. Denn das Unternehmen überrascht derzeit immer wieder mit neuen Features.

Erst Mitte April kamen neue Features heraus, die es derzeit allerdings nur auf dem iPhone gibt. WhatsApp kann nun den Text in Bildern erkennen. Und im WhatsApp-Status können nun Sprachnachrichten gepostet werden.

Wer nicht will, dass andere Leute sehen, ob man derzeit online ist, kann die Anzeige seit kurzem sogar ganz abstellen. Und auch Sticker lassen sich jetzt direkt in der App erstellen.