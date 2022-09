Messing reinigen: Welche Hausmittel sind sinnvoll? Das sagt die Expertin

Es gibt etliche Hausmittel zum Reinigen von Messing. Wir haben eine Expertin gefragt, welche Reinigungsmittel sie für Messing empfehlen würde.

Messing glänzt wie Gold, ist aber eine Legierung aus Kupfer und Zink. Das Material wird oft für Verzierungen und Beschläge verwendet. Auch Blasinstrumente werden häufig aus Messing hergestellt oder mit Messing verziert. Da das Material oxidieren kann, hält der Glanz aber nicht ewig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Messing effektiv reinigen können.

Woraus besteht Messing?

Messing ist eine Legierung aus Kupfer (Cu) und Zink (Zn), weshalb die chemische Grundform auch CuZn lautet. Laut der Infobroschüre zu Messing vom Deutschen Kupferinstitut, können sich die beiden Metalle optimal miteinander vermischen – auch nach dem Erstarren. Deshalb gilt Messing als ein sehr homogenes Material. Zu der Schmelze zwischen Kupfer und Zink können auch andere Metalle wie Aluminium, Eisen und Zinn hinzugefügt werden. Werden solche Metalle hinzugefügt, wird von "Sondermessing" gesprochen.

Messing besteht zu fünf bis 45 Prozent aus Zink. In dem Metall sind also mindestens 50 Prozent Kupfer enthalten. Alle Legierungen, die einen höheren oder kleineren Zinkanteil haben, sind laut dem Institut nicht mehr brauchbar. Messing wird nach der Verarbeitungsart in drei Gruppen eingeteilt: Kaltform-, Warmform- und Gussmessinge.

Messing wurde früher viel an den Fahrzeugen verwendet. Foto: Reinhold Radloff

Oxidiertes Messing reinigen: Tipps von einer Expertin

Das Kupfer im Messing reagiert laut Elke Messerschmidt, Leiterin des Bereichs Wissensmanagement und Kommunikation im Kompetenzzentrum Hauswirtschaft, im Haushalt zu zwei verschiedenen Substanzen: Kupferoxid und Kupferacetat (Grünspan). "An Kochtöpfen zum Beispiel entsteht durch die Hitze in Kombination mit Sauerstoff eine schwarz-grünliche Schicht, das Kupferoxid. Es schützt das Metall, ist aber unansehnlich. Zu lösen ist die Schicht am besten in Ethanol, also Alkohol oder Spiritus", erklärt die Expertin.

Kommt das im Messing enthaltene Kupfer mit Essig in Berührung, entsteht Kupferacetat, das umgangssprachlich auch als Grünspan bezeichnet wird. Dabei handelt es sich laut Elke Messerschmidt um das Salz der Essigsäure. Grünspan ist giftig und sollte vor allem auf Messing-Geschirr umgehend entfernt werden. "Es zersetzt sich beim Erhitzen über 100°C oder bei der Behandlung mit Ethanol, also Spiritus", so die Expertin.

Kleine oxidierte Teile aus Messing können laut Messerschmidt in einem großen Kochtopf durch Erhitzen gereinigt werden.

Früher wurden häufig Kochtöpfe aus Messing hergestellt. Foto: Claudia Stegmann

Welche Utensilien kann man zum Reinigen von Messing verwenden?

Da Messing hauptsächlich mechanisch gereinigt wird und das Reinigungsmittel nur unterstützend wirkt, können Sie einen herkömmlichen Haushaltsschwamm mit der Scheuerseite verwenden. Die Art der Reinigungsmittel hängt von ihrem Objekt ab: Handelt es sich um einen filigranen Ohrring oder eine nur sehr leicht verschmutzte Skulptur? Dann könnte es womöglich reichen die Oberfläche mit einem Geschirrtuch zu reinigen. Hat sich die Patina oder sogar Grünspan bereits stark auf dem Messing ausgebreitet, können Sie eine Bürste oder einen Scheuerschwamm verwenden, um die mechanische Reinigungswirkung zu erleichtern. Generell brauchen Sie zum Reinigen von Messing aber folgende Utensilien:

Schwamm

Baumwolltuch

Spiritus

Wie erkennt man Messing?

Da Messing hauptsächlich aus Kupfer und Zink besteht - beides Metalle, die nicht magnetisch sind - kann man mit einem Magneten prüfen, ob es sich um pures Messing oder nur eine Messing-Beschichtung handelt. Haftet der Magnet an dem Gegenstand, wurde das Messing nur aufgetragen - meist auf einer Schicht aus Eisen. Beim Reinigen von Messing ist es wichtig diesen Test vorher durchzuführen, da bei einer mechanischen Reinigung des Materials - vor allem mit Scheuermittel oder Hausmitteln wie Salz oder Zucker - immer auch etwas Material abgetragen wird. Bei purem Messing ist das nicht weiter schlimm, da Messing-Beschichtungen aber meist dünn aufgetragen werden, können sich schnell schwarze Kratzer zeigen.

Messing reinigen mit Hausmitteln: Zitronensäure oder Essig - ist das sinnvoll?

Im Internet wird geraten, Messing mit Essig oder einem Gemisch aus Mehl, Essig und Salz zu reinigen. Von der Reinigung mit Essig rät Elke Messerschmidt aus Gesundheitsgründen (Atmung) ab. In Videos ist zwar ein eindrucksvoller Vorher-Nachher-Effekt bei der Reinigung durch Essig zu sehen, allerdings begünstigt Essigsäure die Bildung von Grünspan.

In einem Wiki-How-Artikel zum Altern von Messing wird sogar empfohlen die Oberfläche mit Essig oder Salzwasser zu bearbeiten, damit schneller eine Patina entsteht. Das Messing wird durch die Essigsäure also sauber, Sie würden damit aber die Alterung begünstigen.

So müssen Messingtöpfe aus Sicht eines Sammlers aussehen: rußig und gebraucht. Eine Patina auf Sammlerobjekten muss demnach nicht unbedingt schlecht sein. Foto: Claudia Stegmann

Hausmittel wie Salz und Mehl (in Verbindung mit Essig) dienen dazu, die obere Messing-Schicht abzutragen und die Oberfläche zu polieren. Auch Ketchup funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Zucker und Essig sollen Messing wieder sauber bekommen. Das funktioniert auch, kann dem Messing-Objekt aber auf lange Sicht schaden. "Es ist aber fraglich, ob es sinnvoll ist mit einer zuckerhaltigen Flüssigkeit zu reinigen, die anderen Schmutz hinterlässt", sagt die Expertin Elke Messerschmidt.

Wenn Sie Ihr Messing also nachhaltig reinigen wollen, sollten Sie entweder eine geeignete Paste verwenden oder die Oberfläche mit Alkohol oder Zitronensäure reinigen.

Messing mit Alufolie reinigen - funktioniert das?

Silber kann man mit Alufolie reinigen. Das funktioniert bei Messing aber nicht. Bei den schwarzen Flecken auf Silber handelt es sich um Silbersulfid. Wird nun Alufolie, Salz und Silber in einen Topf gegeben, gibt Aluminium Elektronen ab, die vom Silber aufgenommen werden. Die Schwefelverbindungen auf dem Silber lösen sich auf und das Silber strahlt wieder. Bei Messing handelt es sich aber um eine andere Patina.