Test: Verbotener Sirup und Dreck im Honig gefunden

Wer dachte, dass Honig gleich Honig ist, sollte sich die Ergebnisse des Öko-Tests ansehen. Im Labor wurden Pestizide, Verunreinigungen und Zuckersirup gefunden.

Honig ist ein reines Naturprodukt – könnte man meinen. Das ist aber leider nicht garantiert, wie die Zeitschrift Öko-Test nun herausfand. Bei zwei getesteten Marken war Zuckersirup im Spiel. Auch Pestizidrückstände, genveränderte Pollen und Verunreinigungen wurden gefunden. Von 19 getesteten fielen sechs mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Acht waren jedoch "sehr gut". Unter diesen waren ausschließlich Honige mit Bio-Siegel. Doch auch unter den durchgefallenen Produkten befanden sich Bio-Honige.

Honig im Test: Verunreinigungen im Langnese-Honig

Damit hat selbst Öko-Test nicht gerechnet, als die Honiggläser in Speziallabore geschickt wurden: Der Langnese Flotte Biene Bio-Blütenhonig enthalte "starke Verunreinigungen", schrieb das Labor. Es hätte sich "bräunlicher Untergrund" unter dem Mikroskop gezeigt. Laut Öko-Test rechtfertigte sich der Hersteller damit, dass die Lieferanten oftmals keine aufwendigen Einrichtungen zum Sieben des Honigs hätten.

Öko-Test: Zuckersirup in Honig gefunden

Auch Zuckersirup gehört nicht in den Honig. Laut Gesetz dürfen Imker und Produzenten dem Honig weder Zusatzstoffe noch andere Zutaten zusetzen. Das Labor hat allerdings in zwei Produkten Zuckersirup gefunden. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder der Honig wurde absichtlich mit Zuckersirup gestreckt oder es wurde geschlampt und der Sirup stammt aus der Zufütterung der Bienen mit Zucker oder Sirup. Betroffen davon waren ein Bio-Honig und ein "echtes" deutsches Qualitätsprodukt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Honig im Test: Gentechnik und verbotenes Pestizid

In einem Produkt hat das Labor Pollen mehrerer gentechnisch veränderter Pflanzen festgestellt. Wer genveränderte Bestandteile meiden möchte, hat es schwer. Denn die Anbieter müssen genveränderte Inhaltsstoffe erst ab einem Gehalt von 0,9 Prozent auf der Verpackung kennzeichnen.

Ein getesteter Honig enthielt Spritzgifte – und das gleich in drei Ausführungen. Das vermutlich reproduktionstoxische Spritzgift Carbendazim nur in Spuren, die Pestizide Acetamiprid und Thiacloprid jedoch in einem Gehalt, den Öko-Test als "erhöht" einordnet. Letztere gehören zur Gruppe der Neonicotinoide. Diese sollen das Nervensystem der Bienen schädigen und ihren Orientierungssinn stören können. Thiacloprid steht laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in Verdacht, die Fruchtbarkeit zu schädigen und ist als "vermutlich krebserregend" eingestuft. Das Mittel ist seit 2021 in der EU nicht mehr zugelassen. Unter den Honigen, in denen Pestizide gefunden wurden, ist kein Bio-Honig.

Zu wenig Akazie in Akazienhonig

Honige dürfen sich Akazienhonig nennen, wenn mindestens 20 Prozent ihrer Pollen von der Pflanze stammen. Das ist schon nicht viel. Doch ein Akazienhonig im Test enthielt nur fünf Prozent. Mit 12,68 Euro pro Pfund war das betroffene Produkt auch noch ziemlich teuer.

Lesen Sie dazu auch

Honig-Test: Qualität größtenteils in Ordnung

Im Großen und Ganzen war die Qualität der Honige aber in Ordnung, so Öko-Test. Fünf Produkte wurden wegen leichter Mängel in der Naturbelassenheit kritisiert. Doch der "Echte Deutsche Honig" überzeugte in diesem Punkt.