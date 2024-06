Pflegegeld-Auszahlung im Juli 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Ab Pflegegrad 2 haben Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, Anspruch auf Pflegegeld. Die Leistung wird monatlich ausgezahlt. Wann das Geld im Juli 2024 auf dem Konto ist, lesen Sie hier.

Viele pflegebedürftige Menschen entscheiden sich für die Pflege zu Hause. Heißt: Angehörige, Freunde oder andere ehrenamtliche Pflegepersonen übernehmen dann die Pflege und Versorgung - mit oder ohne Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes. Laut des Statistischen Bundesamtes werden ausgehend von den derzeit aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2021 etwa 84 Prozent der rund fünf Millionen Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden gepflegt.

Laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zahlt die Pflegeversicherung hierfür das Pflegegeld. Voraussetzung für den Bezug ist, dass die häusliche Pflege selbst sichergestellt wird - zum Beispiel durch pflegende Angehörige - und mindestens Pflegegrad 2 vorliegt. Mit Pflegegrad 1 besteht demnach kein Anspruch auf Pflegegeld. Ausgezahlt wird das Pflegegeld monatlich. Wann es im Juli 2024 auf dem Konto ist, lesen Sie hier.

Pflegegeld 2024: Wie hoch ist es?

Das Pflegegeld soll laut dem BMG als Leistung der Pflegeversicherung sicherstellen, dass Pflegebedürftige selbst über ihre Versorgung und darüber, von wem sie gepflegt werden, entscheiden können. Deshalb werden sie auch bei der Pflege durch Angehörige finanziell unterstützt. Wofür Pflegebedürftige das Pflegegeld einsetzen, steht ihnen dabei frei. Es ist an keinen bestimmten Zweck gebunden, häufig wird die Leistung laut dem BMG jedoch als Anerkennung an die jeweilige Pflegeperson weitergegeben.

Das Pflegegeld wurde im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2024 erhöht. Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 stehen dem BMG zufolge aktuell folgende Leistungen zu:

Übrigens: Das Pflegegeld soll zum 1. Januar 2025 erneut steigen - dann um 4,5 Prozent. Außerdem haben Patientenschützer jüngst eine pauschale Pflegegeld-Erhöhung um 300 Euro gefordert.

Pflegegeld im Juli 2024: Wann wird das Geld ausgezahlt?

Wer Anspruch auf Pflegegeld hat, bekommt die Leistung monatlich überwiesen. Dem Pflegeportal pflege.de zufolge wird das Pflegegeld in der Regel am ersten Werktag des Monats im Voraus ausgezahlt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Berechtigte gesetzlich oder privat pflegeversichert sind.

Da der 1. Juli im Jahr 2024 auf einen Montag fällt, ist dieser der erste Werktag des Monats. Das Pflegegeld wird demnach am Montag, 1. Juli 2024, ausgezahlt.

Wichtig: Dieses Datum ist nicht verbindlich. Je nach Pflegekasse kann das Auszahlungsdatum leicht abweichen. So gibt etwa die Techniker Krankenkasse (TK) an, dass das Pflegegeld für TK-Versicherte bereits am letzten Arbeitstag vor Monatsende für den Folgemonat ausgezahlt wird. Für Juli 2024 wäre das also der 28. Juni. Die Barmer Krankenkasse hingegen nennt keine festen Termine, sondern gibt lediglich an, das Pflegegeld werde monatlich im Voraus überwiesen.