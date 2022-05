Laut Umfrage: Zinsen von Ratenkrediten schießen in die Höhe

Wer sich für eine Anschaffung Geld leihen will, der sollte sich bei den Banken nach dem Zinssatz erkundigen. Die Zinsen für Ratenkredite schnellen nämlich bald in die Höhe.

Wer gerade eine neue Küche braucht, einen neuen Fernseher oder eine neue Wachsmaschine, der bedient sich gerne bei einem Ratenkredit. Diese Kredite werden von Banken oftmals mit geringen Zinsen angeboten. Das wird sich nun aber ändern.

Ratenkredite: Großteil der Banken geht von Anstieg aus

Das Vergleichsportal Smava hat in einer groß angelegten Umfrage bei 26 Banken die Pläne rund um die Kreditzinsen abgefragt. Darunter auch die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Postbank, die Norisbank, ING und die DKB. Das Ergebnis ist deutlich: 69,2 Prozent der Banken gehen davon aus, dass die Zinsen von Konsumentenkrediten zunehmen.

7,7 Prozent der befragten Banken gaben sogar an, dass sie einen sehr starken Anstieg der Zinsen für Ratenkredite annehmen. Auf der anderen Seite glaubt fast jede vierte Bank (23,1 Prozent), dass die Zinssätze für die Konsumentenkredite zunächst einmal stabil bleiben.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Höhere Zinsen: Krieg in der Ukraine und Inflation als Gründe

Die Steigerung der Zinsen bei Ratenkrediten begründen die Banken vor allem durch drei Faktoren: Eine davon ist der Krieg in der Ukraine, ein anderer die steigende Inflation und der dritte das allgemein steigende Zinsniveau. Mit dem Krieg in der Ukraine hängen damit alle drei Gründe zusammen.

"Erfahrungsgemäß reagieren Banken jedoch unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark auf unsichere Situationen. Wenn die Zinsen steigen, werden deshalb sehr wahrscheinlich auch die ohnehin großen Zinsunterschiede zwischen Banken noch größer", analysiert Alexander Artopé Geschäftsführer der Kreditplattform Smava.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Wann kommt die Erhöhung der Zinsen für Ratenkredite?

Lange wird es wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Die Banken glauben, dass die Zinserhöhung schon in den nächsten Wochen kommen wird. Wenn man nun also eine Anschaffung plant, dann sollte man sich vorher genau über die Zins-Bedingungen der Banken informieren, wenn man an einem Ratenkredit interessiert ist.

Lesen Sie dazu auch

Der schnelle Kredit könnte im Ganzen durchaus ein paar hundert Euro teurer werden, weswegen Anschaffungen auf Pump gut überdacht sein sollten.