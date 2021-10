Wenn Skelette tanzen: So wird Halloween in den Freizeitparks

Garantiert schrecklich schön: Die deutschen Freizeitparks lassen es wieder ordentlich gruseln. Das sind die schaurigen Höhepunkte und die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Zum Saisonfinale locken Freizeit- und Erlebnisparks in Deutschland mit mal mehr, mal weniger schaurigen Events. Diese sechs Tipps dürfen Fans des inszenierten Horrors nicht verpassen.

Allgäu Skyline Park Gruselspaß für die ganze Familie verheißt der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen . Schreiende Geister, lachende Hexen und schaurige Gestalten sorgen für Schreckmomente. Die gruselige Dekoration des Parkgeländes tut ihr Übriges. Highlight ist laut Betreiber eine „besonders gruselig gestaltete Geisterbahn, in der nichts sein muss, was es zu sein scheint“. Die Halloween-Party findet an den letzten beiden Oktoberwochenenden (23./24. und 30./31.10.) statt. Wer an diesen Tagen „zum Schaudern schön kostümiert“ erscheint (das Kostüm muss aus mindestens zwei Teilen bestehen), bekommt sein Tagesticket zum Sonderpreis von 25 Euro (110-149 cm), bzw. 30 Euro ab 1,50 Meter Körpergröße.

180.000 Kürbisse sorgen im Europa-Park Rust für Halloween-Feeling

Legoland Gigantische Spinnennetze, schauderhafte Gesichter und Geister, die für Gänsehaut vor allem bei den jüngsten Besuchern sorgen: Vier Wochen lang, vom 2. bis 31. Oktober, umweht gespenstische Atmosphäre das Legoland in Günzburg. Zwischen tausenden Kürbissen, Vogelscheuchen, Strohballen und Maisstauden schlängelt sich die Halloween-Straße vom Eingang über „Miniland“ und „Imagination“ bis hin zum „Land der Ritter“. In „Pimpinellas Hexenwelt“, dem Häuschen der pfiffigen Zauberkünstlerin, heißt es „Trick or Treat“ – Süßes oder Saures. Hier können die kleinen Besucher selbst auf einem Hexenbesen reiten. Meister-Erschrecker Tobi van Deisner ist bemüht, kleine und große Zuschauer seiner Shows das Fürchten zu lehren. Eine Extraportion Gänsehaut und besondere Gruselmomente versprechen die Halloween-Nights an allen Oktober-Samstagen. Es gibt aber auch halloween-freie Parkbereiche für kleinere Kinder und „Hasenfüße“.



Diese Corona-Regeln gelten in den deutschen Freizeitparks

In den Freizeitparks können Besucher sich weitgehend frei bewegen, da die meisten Attraktionen im Freien sind. Beim Besuch von Indoor-Attraktionen ist das Tragen von medizinischem Mund-NasenSchutz Pflicht, ebenso in Rezeptionen, Restaurants sowie Toiletten. Auch in den Parks gilt es, einen Mindestabstand zu anderen Besuchern einzuhalten. Die G3-Regel (geimpft, getestet, genesen) wird häufig nur für Attraktionen in geschlossenen Räumen verlangt.

Detaillierte Informationen zu den Corona-Regeln vor Ort (so akzeptiert beispielsweise der Allgäu Skyline Park keine Atteste zur Befreiung von Mund-Nasen-Schutz), stehen auf den Internetseiten der Freizeitparks.