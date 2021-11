Schweiz

Wellness in der Schweiz: Das ist der Quell-Code von Bad Ragaz

In der spektakulären Tamina-Schlucht bei Bad Ragaz kommt Europas wasserreichste Thermalquelle an die Oberfläche.

Plus In der Taminaschlucht sprudelt die wasserreichste Thermalquelle Europas. Früher ließen sich die Kranken dort ins warme Wasser abseilen. Wie Wellness hier heute geht.

Von Doris Wegner

Ein Drache! Warum sonst sollte es aus einer kalten Felsspalte warm herausdampfen? Lange glaubte man damals in Ragaz an diese Legende, bis zwei Klosterjäger die wahre Ursache des Mysteriums herausfanden. Die mutigen Männer kletterten in die unheimliche Spalte der Taminaschlucht und fanden natürlich kein im Fels eingeschlossenes Untier, sondern stießen auf eine dampfend warme, ergiebig sprudelnde Quelle. Die Jäger konnten weder ahnen, dass sie Europas wasserreichste Thermalquelle entdeckt hatten, noch wie tiefgreifend ihre Entdeckung das Leben in der Gegend verändern würde. Adel, Intelligenzia und gekrönte Häupter zog es aus ganz Europa in den kleinen Schweizer Ort, um im warmen Wasser zu kuren und Krankheiten zu heilen. Bis es soweit war, gingen freilich ein paar Jahrhunderte ins Land, schnell wurde aber die heilende Wirkung des Quellwassers, das konstant mit 36,5 Grad aus dem Boden hervorsprudelt, festgestellt.

