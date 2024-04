Christians Henzes Brutzelfleisch mit Röstzwiebeln

Ein Gericht, das gut schmeckt, schnell geht und für das man nicht mehr braucht als eine Pfanne: Brutzelfleisch mit Röstzwiebeln von Starkoch Christian Henze.

Ein einfaches, gutes Rezept aus seinem neuesten Kochbuch „Einfach in die Pfanne!“ verrät Starkoch Christian Henze: Brutzelfleisch mit Röstzwiebeln in Tomatensoße. Dahinter verbirgt sich Schweinefilet mit Emmentaler und Röstzwiebel. „Es wird in einer Pfanne zubereitet und ist extrem lecker“, verspricht der Koch und Autor. Los geht’s.

Zutaten für 2 Personen:

50 g Senfgurken (alternativ Essiggurken), 300 g Schweinefilet, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 1 EL scharfer feiner Senf, 80 g roher Schinken in dünnen Scheiben, 2 EL Olivenöl, 200 g passierte Tomaten, 2 EL Ajvar, 2 EL Tomatenketchup, 80 g Emmentaler am Stück, 4 EL Röstzwiebeln (Fertigprodukt).

Zubereitung:

Senfgurken fein würfeln. Schweinefilet in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Fleischscheiben auf einer Seite mit Senf bestreichen und Senfgurkenwürfel darauf verteilen. Dann zusammenklappen und mit je einer Schinkenscheibe umwickeln.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Fleischstücke darin beidseitig kurz und scharf anbraten und herausnehmen. Tomaten, Ajvar und Tomatenketchup hineingeben und verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen.

Emmentaler in dünne, kleine Scheiben schneiden. Fleisch und Käse dachziegelartig in der Soße platzieren und Röstzwiebeln darüberstreuen. Pfanne zurück auf den Herd stellen, Deckel auflegen und bei niedriger Hitze etwa 15 Minuten garen, bis der Käse geschmolzen ist.

Am besten direkt aus der Pfanne servieren.

Tipp: Knuspriges Weißbrot und frischer Blattsalat schmecken sehr gut dazu. (AZ)

