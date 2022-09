Robbie Williams 2023 in Deutschland: Tickets heute im Vorverkauf erhältlich

Robbie Williams kommt im Jahr 2023 nach Deutschland. Im Februar wird der Superstar vier Konzerte geben. Tickets gibt es seit Mittwoch.

Wie sagt man so schön? Nach der Tour ist vor der Tour. Robbie Williams machte bereits in diesem Jahr für Konzerte in Deutschland halt, im Jahr 2023 wird das auch wieder der Fall sein. Der Superstar wird im Februar 2023 im Rahmen seiner „XXV“-Europatour vier Konzerte in deutschen Städten geben. Der Name des Albums basiert auf römischen Schriftzeichen, die für die Zahl 25 steht. Das hat einen guten Grund: Williams steht nun schon seit 25 Jahren auf den Bühnen dieser Welt. Das neue Album ist Anfang September erschienen. Williams hat in diesem laut eigener Aussage die Lieder ausgewählt, die auf Youtube am beliebtesten waren, und diese mit einem Orchester und seinem Team neu arrangiert und aufgenommen.

Williams wird bei den Konzerten im Februar in Deutschland viele Hits seiner langen und erfolgreichen Karriere performen – und natürlich vor allem das neue Album zum Besten geben. Eine ganz große Show ist bei dem Briten ohnehin garantiert. Der frühere Sänger der Boyband "Take That" macht in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt halt. Er macht es damit Weltstars wie Harry Styles nach, die im Jahr 2023 ebenfalls durch Deutschland toruen.

Robbie Williams 2023 in Deutschland: Konzerte im Überblick

Hamburg : 1. Februar 2023 in der Barclays-Arena

1. Februar 2023 in der Barclays-Arena Köln : 5. Februar 2023 in der LANXESS Arena

5. Februar 2023 in der Arena Frankfurt : 15. Februar 2023 in der Festhalle

15. Februar 2023 in der Festhalle Berlin : 20. Februar 2023 in der Mercedes-Benz Arena

Robbie Williams: Tickets im Vorverkauf und Presale

Der offizielle Vorverkauf für die Konzerte von Robbie Williams in Deutschland startet am Freitag, den 30. September. Die Preise liegen zwischen 75 und 170 Euro. Die Tickets können sowohl bei tickets.de als auch auf der Plattform Eventim gekauft werden.

Allerdings konnten Fans des Musikers auch schon ab Mittwochmorgen an Karten kommen. Da startete der Presale auf der Website von Robbie Williams. Bei den Konzerten des Sängers sind die Karten traditionell vergriffen. Alle Interessenten sollten daher am Mittwoch oder spätestens am Freitag schnell zuschlagen.

