So helfen Zuckerwürfel gegen Schimmel im Kühlschrank

Wir haben es ausprobiert - und es funktioniert tatsächlich: Mit Zuckerwürfeln kann man Lebensmittel im Kühlschrank vor Schimmel schützen. Wie der Trick funktioniert.

Früher passierte uns das immer wieder, vor allem beim Parmesankäse. Wir mussten ganze Stücke wegen Schimmel wegwerfen. Dabei lieben wir den italienischen Hartkäse als feines Extra: Frisch über die Nudeln gerieben oder mit dem Sparschäler dünn über Salat, Spargel oder gegrilltes Fleisch gehobelt. Aber dazu brauchen wir halt auch immer einen Parmesan am Stück im Kühlschrank.

Und seit wir von unserem echt römischen Spaghetti-Carbonara-Rezept auch Pecorino lieben gelernt haben, liegt auch davon immer ein Stück in der Kühlung: Der süditalienische Schafskäse-Bruder des Parmesan bringt zur natürlichen Salznote noch eine leichte Süße mit. Das ist nicht nur perfekt fürs selbst gemachte Pesto. Fein gerieben bindet Pecorino als letzter Schliff ausgezeichnet auch eine Tomatensauce.

Fertig gerieben sind Parmesan und Pecorino geschmacklich nur zweite Wahl. Doch wie lange hält der Käse am Stück? Fast ewig, seit wir diesen Tipp kennen: Ein paar Zuckerwürfel in die Plastikbox oder in den Beutel zu dem Käse und der Schimmel hat keine Chance.

Gegen Schimmel im Kühlschrank: Zucker bindet Feuchtigkeit

Der Zucker bindet Feuchtigkeit und bremst als natürliches Konservierungsmittel die Schimmelpilzkulturen auf seiner Oberfläche. Sollte er nach ein paar Wochen feucht werden, tauschen wir ihn einfach aus, bevor er flüssig wird. Wer sichergehen will, dass der Zucker nicht den Käse süßt, legt die Würfel in Mini-Schälchen oder einen Getränkeflaschenverschluss. So machen wir es auch mit Schnittkäsescheiben. Bisher hat’s noch immer geholfen.

