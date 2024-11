Vermisster Wanderer mit Drohne gefunden

Mit einer Drohne hat die Polizei einen vermissten Wanderer gefunden. Der 54-Jährige hatte sich in der Nacht in einem Waldgebiet bei Owen (Landkreis Esslingen) verlaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Bekannter des Mannes rief am späten Abend den Notruf, als der 54-Jährige nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht war. Die Polizei ging davon aus, dass der Vermisste in einer hilflosen Lage sein könnte und startete eine große Suchaktion. Mit der Drohne und einer Wärmebild-Kamera konnten die Einsatzkräfte den Wanderer kurz nach Mitternacht wohlbehalten finden.

