Zum Digital-Gipfel: Frankfurt präsentiert innovative Orte

Digitale Innovationen wie Künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Veranstaltung der Bundesregierung in Frankfurt. Zum Digital-Gipfel am 21. und 22. Oktober werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) in der Mainmetropole erwartet. Aber auch im öffentlichen Raum will sich Frankfurt als Smart City präsentieren. So können Bürgerinnen und Bürger an den beiden Tagen insgesamt 17 digitale Orte besuchen.

Einer davon ist das Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Bei einer 90-minütigen Führung werden Einblicke in digitale Projekte gegeben. Da gehe es beispielsweise um digitale Steuerung von Besucherströmen, die an Eingängen oder Essensständen zu kürzeren Wartezeiten führen soll. Oder es gehe um die bedarfsgerechte datengestützte Bewässerung des Rasens mit Hilfe von Sensoren, erklärt Oliver Bäcker, der das Digitalzentrum «Arena of IoT» bei der EintrachtTech leitet, der Digitaltochter des Vereins.

17 digitale Orte - Vom Eintracht-Stadion bis zu virtueller Kunst

Weitere Orte sind das Lernlabor in der Bildungsstätte Anne Frank sowie eine virtuelle Kunstausstellung an der Paulskirche. In der Bundesbank gibt es einen interaktiven Vortrag mit dem Titel «Digitale Zukunft des Bezahlens» und an der Goethe-Universität einen Rundgang unter dem Motto «Modulares Supercomputing und Quantencomputing». Und mit dem Ideenzug der Bahntochter DB Regio werden moderne Konzepte für Zuginnenräume gezeigt.

Es sei wichtig, «dass wir die Innovationen, die wir in der Stadt haben, dort zeigen, wo sie sind», sagte die Frankfurter Dezernentin für Digitales, Eileen O’Sullivan (Volt). Während des Digital-Gipfels wolle man die unterschiedlichen Orte und Projekte für alle sichtbar machen und darstellen, «wie digitale Innovationen zum Wohlstand der städtischen Wirtschaft beitragen».

1.500 Besucher beim Digital-Gipfel erwartet

Der Digital-Gipfel wird jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet. Die aktuelle Ausgabe steht unter dem Motto «Deutschland Digital – Innovativ. Souverän. International». Erwartet werden mehr als 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, die im Kap Europa über Zukunftsthemen wie digitale Innovation, digitale Souveränität und internationale Zusammenarbeit debattieren.