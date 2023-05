Tiere

Übergewicht ist für Hunde ein unterschätztes Gesundheitsrisiko

Plus Übergewicht ist längst nicht mehr nur ein Problem des Menschen, sondern betrifft auch immer mehr Hunde. Problematisch ist, dass viele Hundebesitzer das Problem erst gar nicht erkennen.

Von Markus Keimel

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass fast jeder zweite Hund in Deutschland an Übergewicht leidet. Dabei gilt ein Hund als übergewichtig, wenn er zehn Prozent über seinem Idealgewicht liegt. So reicht bei einem kleinen Hund mit einem Idealgewicht von zehn Kilogramm bereits ein zusätzliches Kilo zum krankhaften Übergewicht. "In sehr vielen Fällen ist Überfütterung oder die Wahl falscher Futtermittel für unsere Hunde die Ursache für Übergewicht", erklärt Tierärztin Dr. Anja Kittner aus Oberndorf am Lech. Die Gewichtszunahme käme oft aber auch durch Bewegungsmangel und entsprechend ungenügende Futteranpassung an die Lebensumstände zustande. "Andere Ursachen können Stoffwechselerkrankungen wie Schilddrüsenunterfunktion oder eine Cushing-Erkrankung sein", so Kittner. Dabei handelt es sich um eine häufige Störung der Hormondrüsen älterer Hunderassen. "Sehr selten können auch Medikamente wie Kortisonpräparate oder Progestagene ursächlich für eine Fettleibigkeit sein“, sagt Kittner.

Neigung zu Übergewicht bei Hunderassen

Bei einigen Rassen gibt es eine Veranlagung zur schnelleren Gewichtszunahme, da diese genetisch bedingt einen geringeren Grundumsatz haben als andere Rassen. Mit dem Grundumsatz ist dabei jene Menge an Energie gemeint, die der Hund benötigt, um seine lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. "Beispiele hierfür sind Retriever (Labrador und Golden), Cocker Spaniel, Beagle oder Dackel", so Kittner. Zudem spiele das Alter des Tieres bei Übergewicht insofern eine Rolle, als auch beim älteren Tier der Grundumsatz geringer ist als beim jungen. Weiters bewegt sich ein älterer Hund oft deutlich weniger als ein junger. "Das Geschlecht spielt keine Rolle, allerdings kann eine Kastration – egal ob bei Rüde oder Hündin – durch hormonelle Veränderungen eine schnellere Gewichtszunahme bewirken. Oft sieht man nach der Operation eine Steigerung des Gewichtes bei gleichbleibender Fütterung", so Kittner.

