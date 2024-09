Springen mit Steckenpferd - Hobby Horsing immer populärer

Der Trend kommt angeblich aus Finnland und wird auch in Deutschland beliebter: Hobby Horsing. Allerdings geht es hier nicht um das echte Pferd, sondern um eines aus Holz und Stoff. Denn anstatt auf vier tierischen wird auf zwei menschlichen Beinen galoppiert oder gesprungen.

An diesem Wochenende (14./15. September) finden in Frankfurt die Deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing statt. Rund 280 Teilnehmende kämpfen um mehrere Titel, wie der Präsident des Deutschen Hobby Horsing Verbands, Kay Schumann, erklärte. Sie treten in drei Kategorien an: Zeitspringen, Stilspringen und Dressur. «Jede Disziplin erfordert eine einzigartige Kombination aus Präzision, Timing und Eleganz», hieß es.

Kreativität, Spiel und Spaß stehen im Vordergrund

Aber worum geht es genau beim Hobby Horsing? Im Grunde werden Elemente aus dem Pferdesport, zum Beispiel aus Dressur- oder Springreiten, mit Steckenpferden nachgestellt. Diese sind oftmals selbstgebastelt, zudem ist der Stab aufgrund der Bewegungsfreiheit kürzer als bei den historischen Steckenpferden.

«Das Steckenpferd-Reiten bringt Kinder in Bewegung und begeistert sie gleichzeitig für das Thema Pferd», heißt es auf der Internetseite des Vereins SV Blau Gelb in Darmstadt. Mit Hobby Horsing könnten Vereinen Kindern auch dann ein Angebot zu machen, «wenn kein Schulpferd da ist oder es keinen Platz in einer Reitstunde gibt», ergänzte Lianne Dagan vom Pferdesportverband Hessen. Die Steckenpferde würden oftmals genau so gepflegt und Kinder könnten viel lernen, bevor sie vielleicht mit richtigen Tieren in Kontakt kämen. Klar sei aber auch: «Hobby Horsing ist kein Reiten.» Und: Es ersetze auch nicht das Reiten. «Der Umgang mit einem lebendigen Tier ist schon etwas ganz Besonderes», sagte Dagan.

Große Nachfrage nach Tickets

Die Resonanz für die Meisterschaften in Frankfurt ist groß: Für beide Tage zusammen wurden laut den Angaben bislang über 1.500 Tickets verkauft oder vergeben. Die Teilnehmenden, bei denen es sich zum allergrößten Teil um Kinder und Jugendliche handelt, treten in fünf Altersklassen an. Schumann zufolge sind es sogar die ersten von einem Verband ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing.

Neben den offiziellen Wettkämpfen soll es offene Prüfungen geben, zu denen sich auch ein paar internationale Hobby Horser angekündigt haben. Angeboten wird: Galopprennen, Hochsprung, Dressur mit Vorgaben und Zeitspringen.

Auch manche Erwachsene können sich begeistern

Für Verbandspräsident Schumann ist das Hobby Horsing weit mehr als eine Spielerei für Kinder. «Es werden immer mehr Erwachsene, die sich dafür begeistern», sagte er. Der 49-Jährige aus Osterode am Harz (Niedersachsen) wurde über seine Tochter darauf aufmerksam. Inzwischen ist er selbst Hobby Horser, Trainer und Richter bei Wettkämpfen. «Das ist eine anstrengende Sportart, die dem Körper eine Menge abfordert.»

In Finnland, das schon lange bekannt ist für kuriose Veranstaltungen wie beispielsweise die Luftgitarren-WM oder Frauentragen, werden seit vielen Jahren Wettkämpfe im Hobby Horsing ausgetragen. In den vergangenen Jahren kam der Trend über soziale Medien wie Instagram und Youtube auch nach Deutschland. Im September 2023 wurde schließlich der Deutscher Hobby Horsing Verband gegründet, der aktuell 750 Mitglieder zählt.

«Wir hoffen natürlich, dass das Hobby Horsing durch die Meisterschaften noch bekannter wird - und dass wir ernst genommen werden», sagte Schumann. In den vergangenen Jahren seien mehr und mehr Menschen auf den Trend aufgesprungen. «Inzwischen sind wir eine fast anerkannte Sportart.» Und die Hobby Horser haben ein großes Ziel: «Unser Wunsch ist, irgendwann einmal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.»