Wegovy: Abnehmspritze kommt nach Deutschland

"Wegovy" gilt als Abnehm-Wundermittel. Nun kommt das Medikament nach Deutschland. Die Abnehmspritzen sollen schon bald erhältlich sein.

Semaglutid gilt derzeit als ein echtes Wundermittel für alle, denen ein paar Pfunde weniger gefallen würden. Eigentlich wurde das Elixier für die Behandlung von Diabetes erfunden, doch schnell kam die große Wirkung zum Vorschein, welche es beim Abnehmen haben kann. Prominente wie Elon Musk schwören auf Semaglutid. Bald können die Abnehmspritzen auch in Deutschland erworben werden.

Wegovy mit Semaglutid: Abnehmspritze kommt nach Deutschland

Das Pharma-Unternehmen Novo Nordisk hat bekanntgegeben, dass das Medikament "Wegovy" bald in Deutschland erhältlich sein soll. Dabei handelt es sich um das bekannteste Mittel mit Semaglutid. Lars Fruergaard Jørgensen, Chef von Novo Nordisk, erklärte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass es Ende Juli soweit sein soll. Die Abnehmspritzen kommen also in rund einem Montag auf dem deutschen Markt.

Seit Anfang 2022 ist das Medikament "Wegovy" in der EU zugelassen. Novo Nordisk vertreibt das Medikament bislang in Dänemark, Norwegen und den USA. Ein Schnäppchen sind die Abnehmspritzen nicht. Für eine einmonatige Behandlung müssen Interessenten in den USA derzeit 1300 US-Dollar hinblättern.

Wegovy: Zahlt die Krankenkasse für die Abnehmspritzen?

Noch ist unklar, ob die Abnehmspritzen von der Krankenkasse übernommen werden. Sicher scheint, dass nur adipöse Patienten auf Hilfe von der Krankenkasse hoffen dürfen. In Deutschland gilt im Schnitt jeder vierte Erwachsene als adipös.

Jørgensen appelliert an die Krankenkassen, dass sie "die Kosten für die Patienten mit dem höchsten Body-Mass-Index und für den ärmsten Teil der Bevölkerung übernehmen sollten".

Wegovy kommt nach Deutschland: Wie funktionieren die Abnehmspritzen?

Semaglutid wurde vor allem für übergewichtige Personen mit Adipositas entwickelt. Sie kommen auf einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30. Es ist auch für Menschen mit einem BMI von mindestens 27 geeignet. Wichtig ist bei der Behandlung, dass die Abnehmspritzen zusammen mit viel Bewegung und einer Diät das Abnehmen unterstützen sollen.

"Das Arzneimittel wird nur als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität bei erwachsenen Patienten angewendet. Das Medikament ist zugelassen für Menschen, die trotz mehr Bewegung und gesünderer Ernährung fettleibig bleiben. Das heißt: Am Anfang steht immer die dauerhafte Änderung der Ernährungsgewohnheiten", erklärte der Pharmazeut Dr. Martin Allwang von der Apotheken Umschau.