1500 Läufer werden in Hochwang erwartet

Landkreislauf findet am 6. Juli statt. Zahlreiche Mitglieder wurden geehrt

Bei der Generalversammlung des Sportvereins Hochwang blickte der Vorsitzende Wolfgang Thoma auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Zaun des Trainingsplatzes wurde fertiggestellt und es wurde eine neue Beregnungsanlage angeschafft. Diese Anschaffungen und der Schuldenabbau waren unter anderem auch aufgrund von vielen Ehrenamtlichen möglich, die das Sportheim betrieben und bei den Vereinsfesten halfen.

Der Verein hat derzeit 542 Mitglieder, darunter 191 Mitglieder unter 18 Jahren, was auf die gute Jugendarbeit des Vereins schließen lässt. So konnte ganz aktuell aufgrund der großen Nachfrage eine weitere Turnstunde des Mutter-Kind-Turnens angeboten werden. Seit März findet wieder der Zumba-Kurs statt. Auch im Bereich Fußball läuft die Saison rund. Die erste Mannschaft spielt derzeit die beste Saison der Vereinsgeschichte. Erst im Januar konnte mit Stevie Waschhauser ein neuer Jugendleiter gewonnen werden. Thoma bedankte sich beim bisherigen Jugendleiter Daniel Zimmermann für seine Arbeit und begrüßte Stevie Waschhauser im Vorstand. Im Großfeldbereich (D, C, B und A-Junioren) haben sich die Hochwanger Sportler mit den SG Kötztal einen zuverlässigen Partner mit ins Boot geholt. Die vier Vereine Autenried, Ellzee, Waldstetten und Hochwang arbeiten bereits seit Jahren sehr erfolgreich zusammen. Im Kleinfeld (G, F und E-Junioren) wird mit vielen ehrenamtlichen Trainern in Zusammenarbeit mit dem Eintracht Autenried dafür die Vorarbeit geleistet.

Thoma teilte außerdem mit, dass der Landkreislauf 2019 am 6. Juli in Hochwang stattfindet. „Dies wird eine große Herausforderung werden.“ Daher freue es ihn sehr, dass zum ersten Mal sich alle örtlichen Vereine bereit erklärt haben, bei der Ausrichtung zu helfen. Der Vorstand bittet schon jetzt die Bürger um Nachsicht, da aufgrund der hohen Läuferzahl von zu erwartenden 1500 Läufern einige Straßen gesperrt werden müssen.

Zum Abschluss wurden noch die langjährigen Mitglieder geehrt: Für 50 Jahre Mitgliedschaft Hermann Kollmann, Peter Fritz, Hermann Eberle, für 35 Jahre Reinhold Ritter, Thomas Messerschmidt, Elisabeth Jacobs, Renate Grau, für 20 Jahre Manuel Wiedemann, Viktoria Timter, Stefanie Timter, Rita Seif, Hans-Peter Schmid, Max Schaffer, Nadine Newedel, Fabian Newedel, Renate Madel, Brigitte Konrad, Julia Gut.

Für zehn Jahre aktives Turnen wurden Johanna Haug, Sven Rotter, für 20 Jahres aktives Turnen Brigitte Konrad, Rita Seif, für 150 Spiele wurde Stefan Kiehbacher, für 250 Spiele Florian Pröbstle und für 500 Spiele Patrick Rossmanith geehrt. Roland Mayer wurde für 25 Jahre als Schiedsrichter geehrt. (zg)

