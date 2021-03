vor 32 Min.

200 Erstimpfungen in Krumbach abgesagt

Astrazeneca darf vorübergehend nicht genutzt werden. So ist die Corona-Lage im Landkreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Günzburg ist laut Robert-Koch-Institut im Vergleich von Sonntag zu Montag leicht gesunken: von 40,9 auf 40,1. In unserem Artikel vom Montag hatten wir versehentlich die Zahl vom Samstag – 33,9 – als die vom Sonntag genommen. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 95. Im Kreis Neu-Ulm liegt die Inzidenz bei 46,8 und im Kreis Dillingen bei 46,6. Im Kreis Heidenheim beträgt der Wert 43,7 und im Kreis Augsburg 71,8 – der Kreis Unterallgäu liegt noch höher: 124,5.

In der Kreisklinik Günzburg lag am Montag ein Corona-Patient auf Intensiv und wurde beatmet, zwei waren auf der Isolierstation. In Krumbach war kein Covid-Patient auf der Intensiv-, zwei aber auf der Isolierstation. Für den 6. bis 15. März meldet das Landratsamt für die Gemeinden folgende Corona-Zahlen: Aichen 4; Aletshausen 0; Balzhausen 0; Bibertal 2; Breitenthal 0; Bubesheim 0; Burgau 1; Burtenbach 4; Deisenhausen 1; Dürrlauingen 2; Ebershausen 0; Ellzee 2; Gundremmingen 1; Günzburg 16; Haldenwang 0; Ichenhausen 2; Jettingen-Scheppach 0; Kammeltal 1; Kötz 3; Krumbach 3; Landensberg 0; Leipheim 8; Münsterhausen 1; Neuburg 4; Offingen 0; Rettenbach 3; Röfingen 0; Thannhausen 3; Ursberg 3; Waldstetten 0; Waltenhausen 0; Wiesenbach 1; Winterbach 1; Ziemetshausen 0; landkreisfremd 7.

Für diese Woche war geplant, 1500 Biontech-Impfungen im Kreis vorzunehmen, ein Drittel davon sind laut Kreiskliniken wohl Zweit-impfungen. Auch sollten 700 Astrazeneca-Dosen als Erst- sowie 100 Dosen von Moderna als Zweitimpfungen genutzt werden.Der Bund teilte dann mit, dass man die Impfung mit Astrazeneca – wie schon andere Länder – vorübergehend aussetze ("Titelseite). Davon sind im Landkreis Günzburg am Dienstag, 16. März, gut 200 Menschen betroffen, die einen Termin zur Erstimpfung im Impfzentrum Krumbach ausgemacht hatten. Alle für diesen Tag dort vereinbarten Termine zur Erstimpfung entfallen somit, teilt das Landratsamt Günzburg mit. Die für Dienstag im Impfzentrum Günzburg vereinbarten Zweitimpfungen finden aber wie geplant statt. Es handelt sich hierbei um Impfungen mit einem anderen Impfstoff. (zg)

Themen folgen