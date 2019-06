vor 19 Min.

25 Jahre gibt es den Kindergarten St. Katharina Ellzee

Eine Erfolgsstory in der Gemeinde wurde jetzt mit einem schönen Fest ausgiebig gefeiert

Von Christoph Dizenta

Strahlender Sonnenschein, strahlende Kinderaugen – besser hätte das 25-jährige Bestehen des Kindergartens Ellzee nicht gefeiert werden können.

Tatsächlich schon länger als 25 Jahre ist es her, dass sich die Gemeinde Ellzee dazu entschloss, einen eigenen Kindergarten auf die Beine zu stellen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Kinderbetreuung über den Kindergarten im Nachbarort Waldstetten abgewickelt.

Doch ständig steigende Kinderzahlen und Platzmangel in Waldstetten ließen die damaligen Gemeinderäte den Entschluss fassen, etwas eigenes in Ellzee auf die Beine zu stellen. Dies war den Räten auch den schon damals stattlichen Betrag von etwas mehr als 400 000 Euro wert, wie Bürgermeister Karl Schlosser in seinem Grußwort im Anschluss an den von Pater Joachim zusammen mit den Kindern aller Kindergartengruppen gefeierten Festgottesdienst zu berichten wusste. Eine Investition in die Zukunft, bei der sich bis heute jeder Cent gelohnt hätte. So wurde zu Beginn des diesjährigen Kindergartenjahres beispielsweise eine neue, nun dritte Gruppe mit Räumlichkeiten ausgestattet und das Betreuungsangebot wiederum erweitert.

Ins gleiche Horn stieß auch Kirchenpfleger Ferdinand Bisle, der vor allem auch die gute kooperative Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kirchenverwaltung herausstellte. Kindergartenleiterin Gabriele Abt zeigte sich vom Teamgeist und vom Engagement ihrer Mitarbeiterinnen begeistert, von denen manche schon als Kindergartenkind diesen Kindergarten besucht hätte und nun als Erzieherin zurückgekehrt sei.

Und die Mitarbeiterinnen wie auch die Helfer der Eltern und des Elternbeirates hatten für das anschließende gemütliche Beisammensein einiges auf die Beine gestellt. Spiel und Spaß für die Kinder jeder Altersgruppe wurden im Garten geboten, wo so mancher mittlerweile Jugendliche nochmals zum Kind wurde. Und stolz präsentierten die Kinder ihren Gästen die schönen Räumlichkeiten in so manch privater Führung für Mama und Papa oder Oma und Opa. Die Einnahmen aus einer Bilderversteigerung (jede Kindergartengruppe, auch die Kleinsten, hatten ein Bild eines bekannten Künstlers neu interpretiert) werden dem Kindergarten zugutekommen.

So kamen Werke von Claude Monet, Wassily Kandinsky und Gerhard Richter unter den Hammer und spülten knapp 300 Euro in die Kindergartenkasse. War die Bilderversteigerung dann eher für das erwachsene Publikum bestimmt, so konnte man leuchtende Kinderaugen und ungläubiges Staunen in der Turnhalle beobachten, als der extra engagierte Zauberer Manfred Haber mit vielen kindgerechten Tricks seine kleinen Zuseher zum Staunen brachte.

Ein rundum gelungener Tag für eine Einrichtung, die sich nun auf die nächsten 25 Jahre freut.

