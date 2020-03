24.03.2020

26 Infizierte im Kreis

Zahl deutlich gestiegen

Die Zahl der Coronainfizierten steigt auch im Landkreis Günzburg: von 14 am Samstag auf 26 (Stand: Montagnachmittag). Das gab der Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Christoph Langer, bekannt. Am Sonntag hatte sich bei der Anzahl nichts getan – weil entsprechende Angaben nicht weitergemeldet worden waren. Testergebnisse seien in einem Postfach gelandet, das nicht geleert worden sei.

Eine der größten „Baustellen“ ist nach wie vor die Materialbeschaffung. Nur mit ausreichender Schutzkleidung kann das Personal etwa in Krankenhäusern und Hausarztpraxen tätig sein, ohne sich selbst zu gefährden. Die Versorgungslücken sind offenbar noch immer nicht geschlossen.

Gesichert ist hingegen, dass die Corona-Hotline des Landratsamtes bis Freitag jeweils zwischen 8 und 16 Uhr besetzt ist. Unter der Nummer 08221/95-718 können Fragen gestellt werden – allerdings nicht medizinischer Art. Darauf weist das Landratsamt hin. (zg)

