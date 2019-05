350.000 Euro für das Kloster Wettenhausen

Gundremmingen

Ministerpräsident Markus Söder wirbt in Gundremmingen für die Europawahl

Als Unterstützung für den CSU Europa-Abgeordneten Markus Ferber im Wahlkampf für die Europawahl am 26. Mai 2019 besuchte am 7. Mai Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Veranstaltung in Gundremmingen. MdEP Markus Ferber hat "Bayern im Herzen - Europas Zukunft fest im Blick!" So lautet der Wahlkampfslogan des schwäbischen Abgeordneten.