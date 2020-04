vor 37 Min.

40 Jahre Blasmusik

Der Musikverein Wasserburg ehrt Roland Waldmann

Der Musikverein Wasserburg hat auf seiner Generalversammlung, die noch vor der Corona-Pandemie stattfand, Roland Waldmann für seine 40-jährige Tätigkeit und die damit verbundenen Verdienste um die Blasmusik geehrt. Er ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Musikverein Wasserburg. Er war 1. Dirigent, Ausbilder, stellvertretender Vorsitzender, Festausschussvorsitzender und spielt seit jeher die 1. Klarinette. Seit 2003 steht er dem Dirigenten als Stellvertreter zur Seite.

In ihren Berichten ließen Vorsitzender Christian Fiedler und Dirigent Achim Götz das Jahr 2019 Revue passieren. Zu den Highlights gehörten das Palmsonntagskonzert, die Fahrt an den Bodensee zum 175-jährigen Bestehen des Patenvereins, die eigene Veranstaltung „Blasmusik am Feierabend“, das Dorffest in Reisensburg und der Musikerausflug. Es fielen viele Auftritte wetterbedingt aus, was sich in den Einnahmen niederschlägt.

Es gab auch einen Ausblick auf 2021. Der Musikverein Wasserburg wird sein 100-jähriges Bestehen feiern. Geplant ist ein zweitägiges Fest am 3. und 4. Juli. Marcus Keller vom ASM erinnertedaran, dass die Konzerte aus Solidarität und Kameradschaft abgesagt wurden. Er gab den Denkanstoß, den Blickwinkel in dieser Situation zu ändern. (zg)