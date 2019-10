vor 52 Min.

46-Jähriger überschlägt sich mit Auto und wird schwer verletzt

Am Montagabend ist auf der Autobahn A8 zwischen Burgau und Günzburg ein Autofahrer verunglückt. Sein Auto überschlug sich, dabei wurde er schwer verletzt.

Auf der A8 in Richtung München ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg war ein 46 Jahre alter Autofahrer in seinem SUV unterwegs. Er hatte gerade ein anderes Fahrzeug überholt, da kam er jedoch beim Wiedereinscheren von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Auto landete mit dem Dach auf der Leitplanke, überschlug sich abermals und blieb schließlich zwischen der Leitplanke und einem Schutzzaun auf den Rädern stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik nach Augsburg eingeliefert, sein Auto wurde schwer beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, sperrte den rechten Fahrstreifen und die Standspur und rettete den Verletzten aus seinem Wrack.

Der Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Einsatzleiter des Rettungsdiensts im Einsatz war, übernahm die Versorgung des Autofahrers. Die Autobahnpolizei Günzburg war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Ein Ersthelfer hatte noch vor dem Eintreffen der Retter vorbildlich Erste Hilfe geleistet. (obes)

