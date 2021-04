600 Liter Heizöl fließen nach Transportunfall in Sickerschacht

Weil ein Mann in Leipheim einen Heizöltank unsachgemäß mit dem Gabelstapler umsetzten wollte, sind 600 Liter Öl ausgelaufen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Ein unsachgemäß transportierter Heizöltank mit etwa 1000 Liter Inhalt kippte einem 44-jährigen Mann in Leipheim vom Gabelstapler. Dabei flossen laut Polizei etwa 600 Liter Heizöl aus, von dem ein Teil in einen Sickerschacht eines benachbarten Grundstücks in der Shelterschleife floss. Feuerwehr und Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes stellten fest, dass das Heizöl auf dem Wasser des Schachts schwamm und dadurch abgesaugt werden konnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von keiner Umweltgefahr auszugehen. Das Grundwasser ist nicht betroffen. Durch das Wasserwirtschaftsamt folgen abschließende Test, um eine tatsächliche Umweltgefährdung auszuschließen. Der 44-Jährige muss sich wegen des Verstoßes gegen das Wasserhaushaltsgesetz verantworten. (zg)

Lesen Sie dazu auch: