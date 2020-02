Ab 13 Uhr ist die Metzgerei geschlossen

Plus Immer mehr kleine und mittelständische Betriebe im Landkreis können es sich nicht mehr leisten, täglich bis abends geöffnet zu bleiben. Was dahinter steckt.

17 Uhr, Feierabend. Auf dem Weg nach Hause möchte man noch schnell etwas Aufschnitt mitnehmen – doch beim ortsansässigen Metzger steht man vor verschlossenen Türen. So oder so ähnlich dürfte es vielen im Landkreis Günzburg bereits ergangen sein. Denn die Öffnungszeiten einiger Metzgereibetriebe haben sich stark verkürzt.

Betroffen sind vor allem familiengeführte Unternehmen, wie der Obermeister der Fleischerinnung in Günzburg und Neu-Ulm, Gunther Kühle, berichtet. „Momentan leidet die Branche am Fachkräftemangel, es fehlen helfende Hände.“ Viel der anfallenden Mehrarbeit könnten die Familien selbst abfedern, doch es komme immer der Moment, an dem die Leistungsgrenze erreicht sei. „Und dann kann es passieren, dass die Öffnungszeiten verändert werden müssen.“ Um einen Ausgleich zu schaffen, wird der Service bei vielen Metzgereien durch Fleisch- und Wurstautomaten ergänzt, die rund um die Uhr in Betrieb sind. Einen solchen Automaten hat auch die Metzgerei Merkle in Burgau.

Früher waren 300 Azubis in einem Jahrgang, heute sind es zwölf

Inhaber Markus Kramer kennt das Problem des Fachkräftemangels. Sein jüngster Sohn Justus macht gerade in seinem Betrieb die Ausbildung zum Fleischer. Er ist im ersten Lehrjahr, in seiner Klasse in der Berufsschule sind zwölf Schüler. „Früher waren noch 300 Auszubildende in einem Jahrgang“, sagt Kramer kopfschüttelnd.

Insgesamt beschäftigt er zwei Auszubildende. Auch der älteste Sohn Johannes sowie Ehefrau Susanne arbeiten im Familienbetrieb. Trotzdem fehlt es an Personal. Das Problem sind jedoch in Kramers Fall nicht die Fleischer, sondern fehlende Mitarbeiter an der Theke. Denn das Berufsbild des Metzgereifachverkäufers hat sich deutlich verändert, ist vielseitiger als früher.

„Da gehört mittlerweile das Kochen dazu, das Anrichten, bei uns auch der Partyservice“, erklärt Kramer. Auch für Schulen und Kitas bereitet der Betrieb ein Mittagsmenü zu. „Bei uns soll niemand nur verkaufen, wir wollen in den Aufgabenbereichen rotieren. Jeder soll mal verkaufen, anrichten oder kochen. Aber vielen ist das zu aufwendig.“

"Wer soll bei uns arbeiten, wenn alle einen Job haben?"

Zudem stelle ironischerweise die niedrige Arbeitslosenquote ein Problem dar: „Wir versuchen, in den sozialen Medien zu inserieren und mit Plakaten zu werben. Aber wer soll bei uns arbeiten, wenn alle einen Job haben?“ Die meisten von Kramers Verkäuferinnen sind Mütter, oft Quereinsteigerinnen aus anderen Berufsfeldern, die mittags ihre Kinder aus dem Kindergarten oder der Schule abholen müssen.

Weil niemand einspringen kann, ist der Betrieb von Montag bis Mittwoch ab 13 Uhr geschlossen. „Wegen unserem Partyservice arbeiten wir oft auch Samstag und Sonntag. Da können wir die Schichten an diesen drei Nachmittagen nicht auch noch übernehmen“, sagt Susanne Kramer. Donnerstag und Freitag ist die Metzgerei bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag bis zwölf Uhr.

Die Ausbildungsvergütung ist gestiegen

Ein weiteres Problem: das geringe Ansehen von Ausbildungsberufen. Obermeister Kühle kann ein Lied davon singen: „Durch die teilweise Abschaffung des Meisterzwangs hatte die Ausbildung lange Zeit nicht mehr die Wertigkeit, die sie verdient.“

Mit der Novelle der Handwerksordnung 2004 sind insgesamt 53 Handwerksberufe für zulassungsfrei erklärt worden. Metzger waren zwar nicht betroffen, dennoch hat die Maßnahme allgemein die Lehre als Berufsausbildung unbeliebt gemacht. Mittlerweile sind zwölf der betroffenen Berufe wieder meisterpflichtig. Auch die Ausbildungsvergütung ist gestiegen.

"Einen Handwerksberuf zu erlernen ist keine Degradierung"

Das sei jedoch vielen nicht bewusst, erklärt Kühle. Er kennt gleich mehrere Fälle, in denen Lehrer ihren Schülern Ausbildungsberufe auszureden versuchten. Darum liege es ihm sehr am Herzen, an den Schulen Aufklärung zu betreiben.

„Einen Handwerksberuf zu erlernen ist keine Degradierung und kein vergeudetes Fachwissen“, betont er. Im Gegenteil sei es unwahrscheinlich wichtig, damit die Gesellschaft funktioniere.

