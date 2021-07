Jetzt gibt es auf der A8 zwischen Adelsried und Leipheim ein Tempolimit

Schöner heiler Technikglaube. Was nützt die beste Technik, wenn nicht an der Ursache des Ganzen gearbeitet wird. Das derzeitige massenhafte Fahrfehlverhalten nicht gerade weniger Verkehrsteilnehmer verursacht doch das Ganze. Fahrzeugführer, welche glauben, alleinig die äußerst linke Spur sei die richtige, Lkw-Fahrer, welche mit beiderseitiger Höchstgeschwindigkeit sich gegenseitig überholen, und dies auf mehr als einige Kilometer, usw. usw. Wer heute noch entsprechend der StVO, insbesondere auf den Autobahnen fährt, hat eindeutig das Nachsehen und ist von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Doch sieht man dieses Fehlverhalten geahndet? Wie schnell und effektive könnte sich Fahren auf unseren Autobahnen darstellen, wenn zügig und fahrtechnisch angepasst gefahren werden würde. Manchmal muss man sich fragen, was heutige Fahrschüler im Unterricht beigebracht bekommen? Nein, die entsprechend Verantwortlichen versuchen immer noch, mit falschen und vollkommen untauglichen Mitteln den Verkehr in den Griff zu bekommen.

