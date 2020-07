vor 49 Min.

Als aus drei Gemeinden das heutige Rettenbach wurde

Plus Im Juli 1970 schlossen sich die zuvor eigenständigen Orte Rettenbach, Harthausen und Remshart zusammen. Ein Rückblick.

Von Peter Wieser

Die Gemeinden Jettingen und Scheppach waren die ersten: Zum 1. Januar 1970 hatten sie sich zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. Ziel der kommunalen Gebietsreform im Freistaat Bayern, und unter der Federführung des damaligen Innenministers Bruno Merk war, deutlich leistungsfähigere Gemeinden zu schaffen. Größere und gemeinsame Verwaltungseinheiten sollten ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Nur wenige Monate später folgten dann die Gemeinden Rettenbach, Harthausen und Remshart.

Bereits zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses von Jettingen und Scheppach hatten sich die Gemeinderäte Gedanken über die Zukunft gemacht. Wie überall machte das geringe Steuereinkommen notwendige Investitionen in Kanal- und Straßenbau zu kaum bewältigbaren Aufgaben. Der damalige Landrat Georg Simnacher hatte seinerzeit anlässlich einer Gemeindebesichtigung mit Bürgerversammlung in Harthausen sowie im Gemeinderat in Remshart die Vorteile eines Zusammenschlusses vorgetragen. Unter den damaligen Bürgermeistern Karl Mayer (Harthausen) und Matthias Englet (Remshart) wurde in den dortigen Gemeinderäten zunächst einem Zusammenschluss zugestimmt. Am 30. April 1970 befürwortete daraufhin auch der Rettenbacher Gemeinderat unter Bürgermeister Johann Wiedenmann die Zusammenlegung einstimmig.

Skepsis und wenige andere Möglichkeiten vor der Fusion mit Rettenbach

Am 1. Juli 1970 wurden die Gemeinden Harthausen und Remshart offiziell in die Gemeinde Rettenbach eingegliedert. Schon am darauffolgenden Sonntag fand im Gasthaus Zur Sonne in Rettenbach eine festliche Bürgerversammlung mit Innenminister Bruno Merk und Landrat Georg Simnacher als Ehrengäste statt. Unter der Leitung von Pfarrer Josef Graf sang der Männerchor. Rettenbachs Bürgermeister Johann Wiedenmann hatte in seiner Festrede betont: „Wenn wir nun ein neues Dorf, eine neue Gemeinde aufbauen wollen, müssen wir eine Gemeinschaft werden, wir müssen zusammenwachsen im Bereich der Kirche, der örtlichen Vereine, wir müssen den Dialog pflegen.“ Das Leben auf dem Dorf und in der neuen Gemeinde dürfe nicht ein hartes Muss, sondern solle ein freudiges Ja sein.

Die Bürgermeister von damals (von links): Unter Johann Wiedenmann (Rettenbach), Karl Mayer (Harthausen) und Mathias Englet (Remshart) erfolgte vor 50 Jahren der Zusammenschluss der drei Gemeinden. Bild: Peter Wieser

Alois Brunhuber aus Remshart erinnert sich zurück an die Zeiten zuvor: „Bis auf die Staatsstraße hatte es nicht einmal asphaltierte Straßen gegeben.“ Man sei einem Zusammenschluss anfangs sicherlich skeptisch gegenübergestanden, gleichzeitig habe man aber wenige andere Möglichkeiten gesehen. Alternativen, sich der Stadt Burgau oder dem Markt Offingen anzuschließen, seien nicht im Raum gestanden, sagt Brunhuber. Der Haushalt habe in Harthausen und in Remshart jeweils gerade einmal 100000 und in Rettenbach 400000 D-Mark betragen. Nach dem Zusammenschluss seien es rund 1,4 Millionen Mark gewesen. Heute verfügt die Gemeinde Rettenbach über einen Haushalt von umgerechnet rund 9 Millionen Mark.

Das Adelsgeschlecht von Riedheim prägte den Ort

Die gemeinsame Entwicklung der vergangenen 450 Jahre unter dem Adelsgeschlecht von Riedheim hatte die drei Orte zuvor wirtschaftlich, kirchlich und kulturell geprägt. „Die drei Gemeinden sind damals zusammengekommen, so wie sie seit Jahrhunderten schon zusammengehörten“, betont Rettenbachs Zweiter Bürgermeister Alexander von Riedheim. „Der Zusammenschluss war ein großer, ein mutiger und der richtige Schritt“, meint Rettenbachs Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast. „Orte mit jahrhundertealter Tradition gingen ein neues Konstrukt und damit eine neue Zukunftsperspektive ein.“

Gebot der Stunde sei gewesen und sei es auch heute noch, Ideen und Erfahrungen, Kräfte und Mittel zu bündeln – für Projekte, von denen alle profitierten, wie zuletzt beim Bau der Kindertagesstätte oder der Sicherung der Wasserversorgung. Eines betont die Bürgermeisterin ebenfalls: „Jeder Ort hat eine Seele und findet sich im Gesamtgefüge wieder.“ Dabei sei es unerlässlich, die besondere Identität von Rettenbach, Harthausen und Remshart zu erhalten und zugleich die Identifikation der Bürger mit der gesamten Gemeinde durch gemeinsame Projekte und Aufgaben aktiv zu fördern.

