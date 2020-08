14:45 Uhr

Angehender Lokführer rettet jungen Leuten im Bahnhof Burgau das Leben

Als Daniel Göppel die jungen Leute in Burgau auf den Schienen sitzen sah, zögerte er nicht - er reagierte sofort.

Es ist alles ganz schnell gegangen: Daniel Göppel, 20, sah am Donnerstagabend in seiner Freizeit am Bahnhof in Burgau junge Leute auf den Schienen sitzen. Er erkannte sofort den Ernst der Lage und sprintete dem einfahrenden Zug entgegen, um ihn zum sofortigen Anhalten zu bringen.

Dabei kam ihm zugute, dass er erst vergangene Woche das in dieser Situation entscheidende Kreissignal kennengelernt hatte, das bei der Eisenbahn als Zeichen zum sofortigen Anhalten eines Zuges verwendet wird. Und es hat funktioniert: Der Lokführer legte eine Schnellbremsung ein, der Zug kam wenige Meter vor den jungen Leuten zum Stehen.

Er wird bei Go-Ahead zum Lokführer ausgebildet

Göppel wusste, was er tun muss, weil er seit einigen Wochen beim Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern zum Lokführer ausgebildet wird. „Ich war schon aufgeregt und dachte: Hoffentlich passiert nichts“, erzählt er. Offensichtlich waren sich die jungen Leute nicht im Klaren darüber, wie gefährlich ihr Verhalten war.

Bastian Goßner von der Geschäftsleitung von Go-Ahead Bayern belobigte Göppel offiziell und bedankte sich für dessen beherztes Handeln. „Du hast genau richtig gehandelt. Wir sind stolz auf Dich. Weiter so!“, so Goßner. Er bedankte sich mit einem Strauß Blumen und einem Einkaufsgutschein, teilt das Unternehmen mit. (zg)

