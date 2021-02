vor 17 Min.

Anhänger löst sich in Burtenbach vom Auto

Auf der Burtenbacher Umgehungsstraße in Richtung Münsterhausen hat sich ein Anhänger von der Kupplung eines Autos gelöst. Dann kracht er gegen eine Leitplanke.

Laut Polizei hatte der 42-Jährige den Anhänger nicht korrekt an der Kupplung seines Autos angebracht. Als er am Donnerstagvormittag mit dem Gespann auf der Burtenbacher Umgehungsstraße in Richtung Münsterhausen unterwegs war, löste sich der Anhänger vom Auto und verkeilte sich mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke.

Der Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (zg)

