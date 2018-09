vor 55 Min.

Anke Schmidt träumt von Unabhängigkeit

Die 52-Jährige von der Bayernpartei tritt für einen eigenständigen Freistaat ein.

Von Heike Schreiber

Anke Schmidt gehört zu den ganz Eisernen. Egal, wie kalt es draußen ist, die 52-Jährige springt täglich nahe ihres Wohnorts Oberwaldbach in den Weiher. Auch an Weihnachten und Silvester – und das stets ohne schützenden Neoprenanzug. Sie und ihr Mann Wolfgang wollten vor vier Jahren einfach mal testen, wie lange sie es im nassen Element aushalten. Sie sind standhaft dabei geblieben. Und genauso unerschütterlich kämpft Anke Schmidt seit längerer Zeit für ein eigenständiges Bayern und möchte als Mitglied der Bayernpartei mit diesem Ziel auch in den Bezirkstag einziehen.

Eher zufällig zur Politik gekommen

Dabei kommt die gelernte Maschinenbauerin gar nicht gebürtig aus dem Freistaat, geboren wurde sie in Rheinhausen bei Duisburg. Als Fünfjährige zog sie in den Landkreis Günzburg und würde nicht mehr tauschen wollen. Zur Politik kam sie eher zufällig. Als sie bei einem Bekannten bei einer Sitzung der Bayernpartei teilnahm, identifizierte sie sich mit deren Inhalten und wollte sich selbst in der Politik einbringen. Zumal es in der Region an aktiven Streitern für die Bayernpartei mangelt. Bereits bei der Bezirkswahl 2013 trat Schmidt an. An oberster Stelle steht für sie seitdem, für einen unabhängigen Freistaat einzutreten. „Wir möchten weg von Berlin. Unser Bundesland erwirtschaftet viel und muss viel zu viel an Berlin abtreten“, kritisiert Schmidt. Das könne sie nicht allein ändern, das gehe nur im Kollektiv. Noch besser wäre es in ihren Augen, wenn die erwirtschafteten Gelder auch der Bevölkerung zugute kämen. Der Altersarmut müsste vorgebeugt werden, außerdem sollten alte Menschen finanzielle Zuschüsse für den Nahverkehr bekommen. Letzterer bedürfe eines gewaltigen Anschubs vor allem in ländlichen Gebieten. Ein Herzensanliegen ist Schmidt auch, die Massentierhaltung abzuschaffen.

Das ist Anke Schmidt

Geboren 2.11.1965

Wohnort Oberwaldbach

Familienstand verheiratet, keine Kinder

Ausbildung Schon zu Schulzeiten wollte Anke Schmidt in den handwerklichen Bereich. Sie absolvierte eine Schnupperlehre bei der Firma Wanzl und war so begeistert, dass sie nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur Maschinenbauerin machte. Dem Unternehmen hält sie seit 37 Jahren die Treue.

Beruf Maschinenbauerin

Politische Ämter Anke Schmidt kam 2009 zur Bayernpartei. Ein Amt hat sie nicht inne. Sie kandidiert zum zweiten Mal nach 2013 für die Bezirkswahl.

Vereinsmitgliedschaften Bis in die 90er Jahre war Anke Schmidt aktives Mitglied bei der Feuerwehr in Riedheim, jetzt ist sie nur noch passives Mitglied.

Hobbys Schwimmen, Radfahren, Wandern, Tiere beobachten

