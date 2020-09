Apotheke vor Ort oder im Internet: Der Preis ist nicht alles

Wer "Billig, billig" zum wichtigsten Leitfaden für eine Kaufentscheidung macht, sollte bedenken: Hier geht's um die Gesundheit.

Freiheit gegen Sicherheit: Diese Abwägung erleben wir seit Monaten – seit dem Auftauchen des Coronavirus. Und wir bekommen mit, wie schwierig hier ein ausgewogener Balanceakt ist.

Freiheit gegen Sicherheit – das ist in gewisser Weise auch beim Handel mit Arzneimitteln zu beobachten. Wer auf die Kräfte des freien Marktes setzt, will damit Wettbewerb erreichen – was zunächst einmal den Geldbeutel des Verbrauchers zu schonen scheint. Das geht vermutlich gerade so lange gut, bis die regionalen Strukturen der Apotheken in Deutschland zerstört wären. So weit aber darf es nicht kommen. Versuche sind ja bereits unternommen worden.

Aus gutem Grund hat der Gesetzgeber strenge Standards für den Betrieb einer Apotheke festgesetzt, die – und das ist die Krux – für einen Versandhändler kurz nach der Grenze so nicht gelten. Es geht hier schließlich nicht nur um harmlose Nahrungsergänzungsmittel, die veräußert werden. Oftmals ist eine gezielte und fundierte Beratung für einen Kunden wichtig.

Onlinehändler dürften daran kein Interesse haben. Denn Fachpersonal kostet. Und der Vertrieb soll ja gerade ohne diesen beträchtlichen Kostenposten und durch Rabatte im Einkauf eine ordentliche Rendite abwerfen. Die schiere Menge macht’s.

Letztlich müssen die Verbraucher entscheiden, ob ihnen die Kostenersparnis ein mögliches gesundheitliches Risiko wert ist.

Der Apotheker um die Ecke ist eine Vertrauensperson, auf die man sich in aller Regel verlassen kann. Aber auch hier muss am Ende des Tages die Kasse stimmen, sonst wird auf Sicht das Apotheken-Netz in der Region dünner.

