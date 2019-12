Apotheken-Aus in Jettingen: Weitere Wege bis zum Notdienst?

Plus Nach einer Schließung in Jettingen stellt sich die Frage, ob sie sich auf die Versorgung im Kreis Günzburg außerhalb der Geschäftszeiten auswirkt.

Die St.-Martins-Apotheke in Jettingen ist geschlossen. Doch was bedeutet das für die Notdienste der Apotheken in der Region? Werden die Wege weiter für diejenigen, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten dringend Medikamente brauchen? Eine Antwort haben die Sprecherin der Apotheken im Bezirk Günzburg, Angelika Büchler aus Offingen, und die Landesapothekerkammer in München.

Wie Büchler auf Anfrage unserer Redaktion sagt, sei ohnehin zum 1. Januar von der Kammer die Einteilung der Notdienstgruppen verändert worden. Statt elf gibt es künftig 15 davon in der Region Günzburg. Für die Apotheker bedeute das, dass die Zahl der Dienste abnimmt: So sei man mitunter nicht mehr alle elf, sondern nur alle 15 Tage an der Reihe, was sie und die Kollegen entlaste. Es gebe dadurch im Schnitt nur noch zwei diensthabende Apotheken pro Tag im Notdienstkreis Günzburg, bislang seien es bis zu drei gewesen.

Es könnten ein paar Kilometer mehr bis zur nächsten Apotheke sein

Dadurch könne es sein, dass die Kunden mitunter ein paar Kilometer mehr bis zur nächsten diensthabenden Apotheke zurücklegen müssen. Das habe zwar nichts mit der Schließung in Jettingen zu tun, intern umstrukturiert werden musste aber auch deshalb. Vorher seien mitunter drei Apotheken in einer Notdienstgruppe gewesen, durch den Wegfall seien es jetzt im Schnitt zwei. Stärker besetzte Gruppen seien reduziert worden, um den Wegfall zu kompensieren.

Wie Büchler sagt, dürfte es aber den wenigsten auffallen, dass nun womöglich ein paar Kilometer mehr bis zur nächsten Dienst habenden Apotheke gefahren werden müssen. Denn man selbst brauche dieses Angebot ja doch eher selten. Aber wie Werner Kurzlechner, Sprecher der Bayerischen Landesapothekerkammer sagt, werde sich an der bislang schon geltenden maximalen Distanz von 15 Kilometern eher nichts ändern. Die weiteste Entfernung wäre von Jettingen-Scheppach bis Günzburg.

Die Zahl der Apotheken im Landkreis ist recht stabil

Geändert wurde der Zuschnitt der Dienstzeiten nach einer routinemäßigen Überprüfung. Denn auch wenn die Zahl der öffentlichen Apotheken im Landkreis Günzburg mit nun 24 ziemlich stabil sei, gehe sie landes- und bundesweit doch zurück. Darauf müsse man reagieren, damit die Apotheker nicht zu sehr durch Notdienste belastet werden. Im Raum Krumbach werde sich übrigens jetzt nichts ändern, dort sei der Zuschnitt bereits seit dem Jahr 2014 unverändert.

Das sind die Apothekenbezirke im Landkreis 1 / 2 Zurück Vorwärts Region Günzburg: Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Kötz, Langenau, Leipheim, Offingen.

Region Krumbach Babenhausen, Bad Wörishofen, Dirlewang-Erkheim, Ettringen-Heimertingen, Kirchheim, Krumbach, Markt Rettenbach, Markt Wald, Mindelheim, Neuburg, Ottobeuren, Thannhausen, Türkheim, Pfaffenhausen, Ziemetshausen.

Auf die Schließung der Apotheke in Jettingen-Scheppach, sagt Angelika Büchler, sei sie nur zwei oder drei Mal angesprochen worden. Sie könne zu dem Fall aber nichts sagen, da sie den Fall auch nur durch die Berichterstattung kenne. Werner Kurzlechner hatte unserer Zeitung vor gut anderthalb Monaten gesagt, dass die Kammer die Vorgänge nur aus der Distanz beobachtet habe. In der Regel werde man in der berufsrechtlichen Funktion aktiv, wenn man offiziell Kenntnis erhalten hat. Das geschehe durch die Staatsanwaltschaft, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und ein Strafbefehl vorliegt, oder durch das Landratsamt, etwa wenn die Betriebserlaubnis widerrufen wird. (mit ioa)

Hier gibt es die Notdienst-Information Die nächste Dienst habende Apotheke kann im Internet unter der Adresse www.blak.de gefunden werden, indem man seinen Wohnort eingibt. Von jedem Handy aus kann die Nummer 22833 gewählt werden, was maximal 69 Cent pro Minute koste.

Vom Festnetz aus lässt sich die 0800/0022833 wählen, was kostenlos ist. Oder man schickt eine SMS mit dem Stichwort „apo“ an die Nummer 22833, was maximal 69 Cent pro Nachricht kosten soll.

