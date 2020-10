vor 22 Min.

Applaus für diesen Saisonauftakt des VfL Günzburg

Plus Die Handballer des VfL Günzburg machen fast alles richtig. Ein Neuzugang wird zum Mann des Tages. Wirklich entscheidend sind aber andere Faktoren.

Von Jan Kubica

Schon nach diesem Auftaktspiel lässt sich sagen: Die Günzburger Handballer sind in der Dritten Liga angekommen. Allein das Resultat ihres Premieren-Auftritts ist erstaunlich. Denn dass die Emporkömmlinge von der Donau den Roten Teufeln von der Bergstraße einen Punkt rauben könnten, war im Vorfeld womöglich Bestandteil bunter Träume, nicht aber realistischer Einschätzungen gewesen. Doch genau so kam es. 24:24 (12:13) endete das Spiel zwischen dem VfL Günzburg und der SG Leutershausen. Und natürlich schwappte bei aller Neigung zur schwäbisch-realistischen Selbsteinschätzung die Stimmung erst mal über. Die Jungs feierten ausgiebig.

Handball, Dritte Liga Süd: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 34 Zurück Vorwärts VfL Günzburg – SG Leutershausen 24:24



SG Pforzheim-Eutingen – VfL Günzburg 10. Oktober 2020, 20 Uhr Bertha-Benz-Sporthalle Pforzheim

TV Germania Großsachsen – VfL Günzburg 17. Oktober 2020, 20 Uhr Sachsenhalle Hirschberg-Großsachsen

VfL Günzburg – HBW Balingen-Weilstetten II 24. Oktober 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

Rhein-Neckar-Löwen II – VfL Günzburg 31. Oktober 2020, 20 Uhr Erich-Bamberger-Stadthalle Östringen

VfL Günzburg – HG Oftersheim/Schwetzingen 6. November 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HC Erlangen II – VfL Günzburg 8. November 2020, 17 Uhr Karl-Heinz-Hiersemann-Halle Erlangen

VfL Günzburg – TV Willstätt 14. November 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg 21. November 2020, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TGS Pforzheim 28. November 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg 5. Dezember 2020, 20 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

VfL Günzburg – TSB Heilbronn-Horkheim 12. Dezember 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HaSpo Bayreuth – VfL Günzburg 19. Dezember 2020, 19.30 Uhr Schulzentrum Ost Bayreuth

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 16. Januar 2021, 20 Uhr Karl Euerle-Sporthalle Backnang

VfL Günzburg – HSG Konstanz II 23. Januar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Plochingen – VfL Günzburg 30. Januar 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

SG Leutershausen – VfL Günzburg 6. Februar 2021, 19 Uhr Heinrich-Beck-Halle Hirschberg-Leutershausen

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 13. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – SG Pforzheim/Eutingen 20. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Germania Großsachsen 27. Februar 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 6. März 2021, 19.30 Uhr Sparkassen-Arena Balingen

HG Oftersheim/Schwetzingen – VfL Günzburg 12. März 2021, 20.15 Uhr Nordstadthalle Schwetzingen

VfL Günzburg – HC Erlangen II 14. März 2021, 17 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – Rhein-Neckar-Löwen II 20. März 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TV Willstätt – VfL Günzburg 28. März 2021, 17 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

VfL Günzburg – TSV Blaustein 10. April 2021 Rebayhalle Günzburg

TGS Pforzheim – VfL Günzburg 17. April 2021, 19 Uhr Bertha-Benz-Sporthalle Pforzheim

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 24. April 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSB Heilbronn-Horkheim – VfL Günzburg 1. Mai 2021, 20 Uhr Stauwehrhalle Heilbronn

VfL Günzburg – HaSpo Bayreuth 8. Mai 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen 13. Mai 2021, 17 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Pfullingen – VfL Günzburg 15. Mai 2021, 20 Uhr Kurt App-Sporthalle Pfullingen

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 22. Mai 2021, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

HSG Konstanz II – VfL Günzburg 29. Mai 2021, 19 Uhr Ingun Arena Konstanz

Zu Recht. Denn zuvor hatten die Bayernliga-Champions den als Titelkandidaten gehandelten Vizemeister der Dritten Liga Mitte stets auf Augenhöhe bekämpft, in manchen Szenen gar schlecht aussehen lassen. Von der Vorstellung seiner Jungs ließ sich sogar der von Berufs wegen nüchternste aller Analytiker, VfL-Trainer Gábor Czakó, mitreißen. „Ich bin prinzipiell begeistert, dass wir das 60 Minuten so durchgezogen haben“, sagte er wenige Minuten nach der Schlusssirene und fügte noch hinzu: „Das ist die Arbeit einer Mannschaft, wie man sie aus Günzburg kennt.

Matevz Kunst übernimmt Verantwortung

So gut sich das Kollektiv auf dieser ersten Stufe zum Klassenerhalt präsentierte, so herausragend agierte ein Neuzugang, den die heimischen Fans sofort in ihre Herzen schlossen. Auf ganz natürliche Art, einfach aufgrund seiner Qualität, hatte Matevz Kunst sofort eine Führungsrolle in der Mannschaft inne. Er übernahm auch gleich Verantwortung, nachdem Pascal Buck den ersten von insgesamt sechs Siebenmetern an den Querbalken gesetzt hatte. Alle weiteren fünf verwertete der Slowene, der mit seinen 22 Jahren ja selbst alles andere als ein Routinier ist. Insgesamt traf Kunst zehnmal und war damit natürlich ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zum gefühlten Sieg.

Der Trainer lobt die kleinen Dinge

Czakó wollte den Mann des Tages freilich nicht gleich in den Himmel loben. Er freute sich über „viele weitere, unauffälligere Einzelleistungen“. Und über die Einstellung seiner Spieler: „Dass wir uns 60 Minuten an den Plan halten und mehr laufen als der Gegner, hat mich beeindruckt – und auch den Gegner“. Dieser unbedingte Wille wurde an diesem Staatsfeiertag zu einem Faktor, der die Ruhe, die Leutershausen dank seiner Routine normalerweise bewahren kann, in unverkennbare Unsicherheit übergehen ließ. Hier liegt vielleicht das größte Verdienst dieses VfL-Teams: Dass es den übermächtig scheinenden Auftaktgegner nicht nur mit spielerischen Mitteln ärgerte, sondern mental gewaltig ins Stolpern brachte.

Nun wäre Czakó nicht er selbst, wenn er kein Haar in der Suppe finden würde – auch wenn er es mit einem Lächeln herausfischte. „Es ist sehr schade, dass wir für diese Leistung nur einen Punkt bekommen. Jeder war mindestens an seiner persönlichen Grenze. Für mich hatte das zwei Punkte verdient“, sagte er in der Rückschau.

Ein Neuzugang auf den letzten Drücker

Nicht ganz überraschend präsentierten die Günzburger noch einen fünften Neuzugang. Rechtsaußen Renato Pauli kam auf den allerletzten Drücker – und dem Vernehmen nach nicht ganz ohne Nebengeräusche. Der Mann aus Eisenach schien nämlich bereits beim Bayernligisten TSV Friedberg gelandet zu sein, wurde dort zumindest als Neuzugang vorgestellt.

In der Start-Sieben bei der Günzburger Drittliga-Premiere tauchte Pauli nicht auf. Die Anfangsformation bildeten die Bayernliga-Meister Patrick Bieber, Pascal Buck, David Pfetsch, Julian Ruckdäschel und Daniel Jäger zusammen mit den Neuzugängen Matevz Kunst und Balázs Tóth. Auch das erste Tor der Begegnung erzielten die Gastgeber. Stephan Jahn traf nach einem schnellen Gegenzug (4.).

Spielrausch in der Rebayhalle

Überhaupt schafften es die Weinroten schnell, ihre Aufstiegs-Euphorie in Spielrausch umzuwandeln. So gehörte auch der erste Zwei-Tore-Vorsprung dieser Partie ihnen. Buck packte im rechten Rückraum einen Gewaltwurf aus, der zum 8:6 im Netz landete (15.). Danach wechselten sich viele äußerst starke mit wenigen etwas schwächeren Phasen ab. Zehn, sogar fünf Minuten vor Schluss hätte sich die Sache noch in beide Richtungen entwickeln können. Gefühlt allerdings besaßen die jungen Günzburger immer einen kleinen Vorsprung.

Die Endphase begeisterte das Publikum. Kein Wunder, denn zweieinhalb Minuten vor Schluss war Günzburg dem Auftakt-Coup wirklich ganz nah. Der Leutershauser Maximilian Rolka kassierte für ein Foul eine Zeitstrafe, Kunst verwandelte netzte den fälligen Siebenmeter zum 23:22. Die Gäste glichen durch Gianluca Pauli wieder aus. Noch eine Minute und ein bisschen was blieb auf der Uhr. Der VfL hatte den Ball. Und er hatte Kunst. Denn erneut gab es Siebenmeter. Und wieder netzte der Neuzugang aus Slowenien ein, es war sein zehnter Treffer. Neun Sekunden trennten den VfL noch vom Triumph. Doch es reichte immer noch nicht. Rolka, nach ungemütlichen zwei Minuten auf der Bank soeben erst aufs Feld zurückgekehrt, traf wuchtig aus dem Rückraum.

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Kaulitz (1), Pfetsch, Kunst (10/5), M. Jahn, S. Jahn (1), Buck (4), Grabher, Tóth (2), Meye (1), Ruckdäschel, Jensen (3), Pauli, Köppel, Jäger (2)

SG Leutershausen Hübe, Gärtner; Schreiber (4), Schwerdtfeger, Rolka (2), Stippel (1), Jäger, Ruß (5/1), Cirac (2), Schwalbe (1), Wichmann, Muth (2), Bitz (5), Köder (1), Pauli (1)

Schiedsrichter Brandt/Fleisch

Zuschauer 300

