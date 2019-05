vor 60 Min.

Auch UWB will weniger Plakate

Antrag der Freien Wähler unterstützt

Nach den Freien Wählern Günzburg hat sich nun auch der Unabhängige Wählerblock (UWB) für eine Eindämmung der Flut von Wahlplakaten in der Stadt ausgesprochen. Die UWB Fraktion freue sich, dass nach der „Plakatschlacht“ bei der letzten Landtagswahl bei den Freien Wählern ein Umdenkprozess eingesetzt habe, so Hans Kaltenecker, Fraktionsvorsitzender als Reaktion auf einen entsprechenden Bericht in der Günzburger Zeitung. „Die maßlose Verschwendung von Kunststoff für die Plakatierung muss eingedämmt werden, auch wenn hier immer von Material gesprochen wird, das wieder verwendet werden kann“, so der Fraktionsvorsitzende. „Auch die Herstellung und die Aufbereitung dieser Kunststoffplatten ist energiebelastend.“

Die organisierte und strukturierte Plakatierung an bestehenden Werbeflächen sowie durch die Stadt Günzburg zentral aufgestellte großflächige Plakatwände, die von allen Parteien verwendet werden können, halte die UWB für ausreichend und zielführend. Die persönliche Präsenz der Kandidaten sei der UWB-Fraktion im kommunalen Wahlkampf viel wichtiger. „Zudem sind die Sozialen Medien gerade bei jungen Wählern angesagt.“ Die UWB sehe gute Chancen, dass hier zusammen mit den weiteren Fraktionen im Günzburger Stadtrat ein mehrheitsfähiger Antrag zustande komme. Dieser könne dann auch für andere Kommunen ein positives Beispiel sein. (zg)

