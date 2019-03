05:00 Uhr

Auf Satzsuche mit Willy Astor

Mit seinem Auftritt in Günzburg bringt Wortkünstler Willy Astor sogar eingefleischte Fans noch zum Staunen. Doch nicht alles ist Klamauk an diesem Abend.

Von Sandra Kraus

Tosender Applaus brandete auf, da hatte Willy Astor noch kein einziges Wort gesagt, sondern gerade einmal die Bühne im Forum am Hofgarten betreten. „Ausverkauft!“ war das große Haus, doch das schützte die Günzburger nicht vor Frotzeleien. Astor kündigte ein „Liadl extra für die Günzburger“ an, doch trotz einer Menge an Daten entstand nur eine einzige Liedzeile. „Günzburg, du bist so wie du bist!“

Dieser Satz könnte auch für Willy Astor gelten. Er ist wie er ist und dabei großartig. Gleich zu Beginn scheute sich der gebürtige Münchner nicht, „mit der Landbevölkerung in Günzburg“ in der ersten Besucherreihe Kontakt aufzunehmen. Er entdeckte eine Dame mit goldenem Mantel („Spüren Sie hier auch die Fallwinde von der Bühne?“) und ein Ehepaar aus Ellzee. Ellzee? Dieses Wort könnte für den „Jäger des verlorenen Satzes“, wie das diesjährige Programm Astors „für Wortgeschrittene“ überschrieben ist, tatsächlich eine Neuentdeckung sein.

Lachen fördert die Gesundheit, findet Willy Astor

Zuspätkommende wurden angefrozzelt, dafür Handyaufnahmen kommentarlos hingenommen. Unschuldige Küchenkräuter vertexte Astor zu Dill-dos und Schnidellauch-Broten, sang vom einzigartigen Basilikum-Valley. „Lachen fördert die Gesundheit“, sagte der Wortjäger in seiner Abhandlung über die Erlebnisse im Spital nach einem Skiunfall.

In der Pause tauschte Silbenfischer und Komödiantenmechaniker Willy Astor Gitarre und Piano gegen einen Stift und signierte für die zahlreichen Fans Erinnerungsstücke. Bild: Sandra Kraus

Astor-Fans wissen wie geschickt er mit der deutschen Sprache umgeht. Und staunten dann doch über die lange Geschichte über Adalbert, in der wirklich jedes Wort zumindest phonetisch mit dem Buchstaben „A“ begann. Zungenbrecher-Qualität hatte das Gedicht von „Abraham und Betraham“, die von der Petra ein Zebra holen.

Auch Lieder gehören zum Bühnenprogramm

Zu Willi Astors Bühnenprogramm gehören aber auch die Lieder. In Günzburg durfte der Klassiker „Maschin´ scho putzt“ ebenso wenig fehlen wie das vor wummernden Bässen strotzende „Pubatier inda House“. Und da es laut dem Wort- und Sangeskünstler Astor zur Grundausstattung des Menschen gehört neugierig zu sein, entstehen scheinbar mühelos Lieder, Gedichte und Texte.

Nicht alles an dem unterhaltsamen und amüsanten Abend ist dem Klamauk gewidmet. „Einfach sein“ ist so ein Lied, das zum Nachdenken anregt, wenn Willy Astor die Stimme gegen Gier und Konsum erhebt und für immer haltenden Frieden und einen Planeten mit Luft zum Atmen eintritt. Viel Beifall bekam Astor für sein neuestes Hitmedley und richtig gefordert war das Publikum, als mit dem jeweils passenden Vornamen eine Geschichte ergänzen werden musste. Shakespeares Hamlet stand Pate für Astors „Omlet – ein Rührstück mit Eggschn“.

In Schwaben ist er der "Herr Aschtor"

Gepfefferte Kritik für die deutschen Dialekte gab es obendrein. Für die bayerischen Schwaben, die ihn immer „Herr Aschtor“ nennen würden, zum Beispiel die Ansage doch konsequenterweise auch die „s“ am Wortanfang zu einem „sch“ zu machen. Ein entspanntes Ende nach Wortklamauk mit ständigem Verdacht auf Tiefgang gab es mit „Nautilus“ aus Willy Astors Gitarrenprogramm „The Sound of Islands“. Filigranes Gitarrespiel entführte gedanklich in die Unterwasserwelt unseres blauen Planeten.

Als Künstler zum Anfassen präsentierte sich Willy Astor, sowohl in der Pause als auch nach dem Konzert signierte er CDs und T-Shirts.