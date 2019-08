vor 57 Min.

Auf dem Weg zu neuer Pracht

Was Politiker am Ende des ersten Bauabschnitts über die Neugestaltung des Wahrzeichens und des Finanzamts erfuhren

Am 20. September werden die Landkreisbürger das eher seltene Vergnügen haben, mit Freude ihr Finanzamt zu besuchen. Am Tag der offenen Tür des Finanzamtes Günzburg wird zu besichtigen sein, was seit Juni 2017 geleistet wurde, um im ersten Bauabschnitt das Günzburger Schloss und das darin untergebrachte Finanzamt zu sanieren.

Petra Bergmüller, Leiterin des Finanzamtes, informierte im Rahmen eines Ortstermins Vertreter aus Staatsregierung, Landtag, Bezirkstag, Kreistag und Stadtrat, allen voran Bauminister Hans Reichhart, über die Baumaßnahmen.

Sie setzte dabei zwei Schwerpunkte: die architektonische Aufwertung des Schlosses und die Verbesserungen des Finanzamtes als Dienstleistungsbehörde. Ein sieben Minuten dauernder Film demonstrierte, wie sich die dunklen und muffigen Archivräume des vormals im Schloss untergebrachten Amtsgerichts in das luftige, freundliche und lichtdurchflutete neue Servicezentrum im Eingangsbereich des Finanzamtes verwandelten. Optisch raffiniert verzierte Glaswände verbinden Ästhetik mit Transparenz. Die Räume sind hoch, die verwendeten Materialien hochwertig.

Überall wird das Bemühen erkennbar, pfiffige Lösungen zu finden, um die historischen Gegebenheiten des Gebäudes mit den Erfordernissen einer modernen Dienstleistungsbehörde in Einklang zu bringen. Wo beispielsweise der Zugang zu einem Raum nicht mehr gebraucht wurde, restaurierte man die Türe sorgfältig und setzte sie als Attrappe an den alten Ort. Dahinter, im ehemaligen Durchgang, befindet sich nun ein maßgeschreinerter Einbauschrank für Akten. Das ehemals repräsentative Günzburger Schloss mit seinen drei Westgiebeln, 1577 bis 1586 von Alberto Lucchese erbaut, verlor durch Kriege und vor allem durch den verheerenden Brand im Jahr 1703 immer mehr von seiner Pracht. Die aktuelle Restaurierung kehrt den Trend um. An der Ostseite des Gebäudes unterfing man die Arkaden, integrierte sie in die Räume und setzte eine Glasfront davor. Das Ergebnis ist eine geglückte Symbiose von alt und neu.

30 bis 100 Personen suchen das Servicezentrum täglich auf, informierte Bergmüller. Sie geben hier beispielsweise ihre Steuererklärung ab oder bekommen allgemeine steuerliche Auskünfte, Grenzpendler-Bescheinigungen, Fristverlängerungen oder Änderung der Steuerklasse. Die Neugestaltung des Servicezentrums soll Berührungsängste der Bürger abbauen.

Als wichtigen Beitrag hierfür sieht die Behördenleiterin auch den Tag der offenen Tür am 20. September von 13 bis 17 Uhr. In Führungen kann sich der Bürger ein Bild machen vom „Weg einer Steuererklärung“, sich vom Architekten und Kunsthistoriker die Sanierung erläutern lassen, sich informieren über Ausbildung und Karriere in der Finanzverwaltung, über seine Registrierung oder über die Zentralfinanzkasse in Krumbach. (zg)