17:00 Uhr

Auf dem Weg zum Harley-Treff müssen Biker an der Polizei vorbei

An der Rastanlage Leipheim an der Autobahn überprüfen die Beamten drei Tage lang Motorradfahrer. Denn am Faaker See in Österreich kommen Zehntausende zusammen.

Von Christian Kirstges

Zehntausende Besucher und zehntausende Motorräder werden beim Harley-Davidson-Treffen am Faaker See in Österreich an diesem Wochenende erwartet. Weil dabei auch viele dieser Biker mit ihren Maschinen durch Deutschland reisen, hat die Polizei einen Teil an der Rastanlage Leipheim an der A8 von Mittwoch bis Freitag genauer überprüft.

Dabei ging es nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern auch um die Fahrtüchtigkeit oder ob sich die Personen überhaupt hier aufhalten dürfen. Dafür sind extra die Spezialisten der Motorradkontrollgruppe aus Kempten, aber auch Beamte im Einsatz gewesen, die sich um den Schwerlastverkehr oder die Fahndung kümmern. Wenn es die Zeit zuließ, wurden nicht nur Motorradfahrer, sondern beispielsweise auch Busse und Lastwagen aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert.

Pro Tag waren 20 bis 25 Beamte an der Rastanlage. Und bis Freitagnachmittag wurden allein mehr als 164 Motorräder überprüft. Dabei wurde gut 50 Mal festgestellt, dass die Betriebserlaubnis der Maschinen erloschen war, weil sie nicht den Verkehrsvorschriften entsprachen – beispielsweise musste eine Gruppe Portugiesen die Heimfahrt antreten. Und mehr als 20 Mal musste die Weiterfahrt unterbunden werden, was dann zur Folge hatte, dass die Maschine entweder mit einem Abschlepper nach Hause zu bringen war oder die Fahrer sich von Bekannten Ersatzteile bringen ließen, um die Motorräder noch an Ort und Stelle so umzubauen, dass sie wieder auf die Straße durften.

Die Bayerische Polizei hat an der Rastanlage Leipheim an der Autobahn A8 Motorräder vor dem Harledy-Davidson-Treffen am Faaker See in Österreich kontrolliert. Bild: Christian Kirstges

Viele Maschinen haben abgefahrene Reifen

Erschreckend ist für Polizeihauptkommissar Michael Langwitz, Leiter der Motorradkontrollgruppe, dass viele der Maschinen abgefahrene Reifen hatten. Dabei seien viele Fahrer lange unterwegs zum Faaker See, beispielsweise aus den baltischen Staaten oder von noch weiter her, einer kam sogar aus dem Oman. „Sicherheit spielt bei vielen leider keine große Rolle.“ Was für ihn aber positiv ist: Da die meisten Kontrollierten von Motorradpolizisten auf den Parkplatz an der Rastanlage gelotst wurden, wussten die Biker, dass sie es mit Gleichgesinnten zu tun haben. „Das ist dann gleich eine ganz andere Gesprächsbasis.“

Zum einen sei klar, dass sie den Polizisten nichts vormachen können, und zum anderen sei ein größeres Verständnis für die Arbeit der Beamten da. Schließlich wollen sie, dass die Motorradfahrer sicher unterwegs sind. Nur sehr selten habe es negative Reaktionen gegeben, „die meisten wussten, was sie getan haben“.

Auch die von Motorrädern begeisterten Polizisten fachsimpelten

Die Polizei nutzte die Kontrolle auch dafür, Kollegen aus dem normalen Streifendienst zu schulen. So soll erreicht werden, dass auch diese Beamten einen Blick für die speziellen Belange bei den Zweirädern entwickeln und sie entsprechend überprüfen können. Für die Polizisten der Kontrollgruppe, selbst Enthusiasten, was die Motorräder angeht, war es jedenfalls ein besonderer Einsatz. Schließlich bekommt man in so kurzer Zeit sonst nicht so viele Maschinen zu Gesicht.

Da wurde dann auch unter den Kollegen – und mit den Kontrollierten – gefachsimpelt, wenn es die Zeit zuließ. Denn wenn eine ganze Gruppe auf den Parkplatz rollte, stand natürlich im Vordergrund, die Überprüfung möglichst zügig abzuarbeiten.

Für Wolfgang Jehle, Vize-Leiter der Verkehrspolizei Neu-Ulm, der die ersten Kontrolltage dieser Art in seinem Bereich organisierte, stand am Freitag fest: „Es war ein Erfolg.“ Und wenn bis dahin nichts dazwischen kommt, wird es sie auch im nächsten Jahr geben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Großkontrolle: Warum der Zoll Wagen von der A8 nach Leipheim bringt

Arbeiten auf der A8: Diese Menschen sind immer in Gefahr

Die Bayerische Polizei hat an der Rastanlage Leipheim an der Autobahn A8 Motorräder vor dem Harledy-Davidson-Treffen am Faaker See in Österreich kontrolliert. Bild: Christian Kirstges

Themen Folgen