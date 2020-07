17:00 Uhr

Auftakt der Gartenserie: Merfelds magische Mitte in Limbach

Plus Im Ruhestand hat Profi Leonhard Merfeld aus Burgaus Stadtteil noch mehr Zeit für seine Leidenschaft. Was er in Limbach hervorzaubert, ist im ersten Teil unserer Serie zu lesen.

Von Andreas Brücken

Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat einmal gesagt: „In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine Stunde Muße im Garten einzuplanen.“ Der Garten ist ein Rückzugs- und Sehnsuchtsort. Ein Platz, um Kraft zu tanken und gleichzeitig einer, der Zuwendung erfordert. Wir schauen uns in Gärten im Landkreis um, beleuchten in dieser Serie ganz unterschiedliche Aspekte und freuen uns, wenn Sie auf dieser „Gartenreise“ mit dabei sind.

Auch wenn Leonhard Merfeld ein leidenschaftlicher Gestalter seines Gartens ist, verdienen Baumärkte oder Dekogeschäfte kaum einen Euro mit ihm. Der 66-Jährige setzt stattdessen auf die Devise „aus alt mach neu“. Billige Plastikdekoartikeln haben bei ihm keinen Platz. Stattdessen ist kaum ein Schmuckstück, das die blühende Grünfläche mit etwa 3500 Quadratmetern ziert, gekauft.

Stolz zeigt Merfeld auf einen großen Steintrog, der einst als Futterstelle für die Tiere auf einem Bauernhof stand. Um das fünf Tonnen schwere Becken in seinen Garten zu bringen, organisierte er sogar einen Hoflader. Jetzt stehen ein gutes Dutzend Gießkannen auf dem Rand des steinernen Trogs und strahlen die Gelassenheit von getaner Arbeit aus. Zahllose weitere gebrauchte Gegenstände bereichern optisch das weitläufige Gelände. Selbst das Schwemmholz aus der Donau wird zum Dekoobjekt aufgewertet.

Zeugnisse der Gastfreundschaft im Limbacher Garten

Wenn der Besucher den Blick schweifen lässt, entdeckt er ausrangierte Fenster, auf deren Scheiben poetische Sinnsprüche zu lesen sind. Oder einen Hühnerstall, in dem sich die eigenen Hennen samt Hahn wohlfühlen. Dazwischen zeugen immer wieder unterschiedliche Sitzbänke oder Tische mit Stühlen von der Gastfreundschaft der Hausherren. Doch nicht nur Menschen sind bei den Merfelds willkommen. Dank des Verzichts auf chemische Helfer teilen sich Eichhörnchen, Vögel und Igel mit Haushund „Duffy“ das grüne Paradies. Kein Wunder also, dass zum „Tag der offenen Gartentür“ im vergangenen Jahr etwa 500 Besucher den Garten in Limbach sehen wollten.

Immer wieder erschließen sich neue Blickwinkel für den Besucher in Merfelds Garten. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten zeugen von der Gastfreundschaft des Hausherren. Bild: Andreas Brücken

Ursprünglich war der Garten um das Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert ein schlichtes und zweckmäßiges Gemüsebeet. In mehr als drei Jahrzehnten machte der leidenschaftliche Gartenliebhaber eine private Parkanlage daraus. Zusammen mit seiner Frau Ulrike hat er damit eine üppige Pflanzenoase geschaffen.

24 Jahre lang war er Lehrer für Gartenbau

Seiner Leidenschaft für den Gartenbau ging Merfeld auch beruflich 24 Jahre lang als Lehrer für Gartenbau im Berufsvorbereitungsjahr am Förderungswerk Sankt Nikolaus in Dürrlauingen nach. „Seit ich in Rente bin, ist der Garten mein Lebensmittelpunkt“, sagt er. Hinter der scheinbar natürlich gewachsenen Oase steckt jedoch ein durchdachtes Konzept. So bildet der akkurat geschnittene Rasen einen ausgleichenden Kontrast zu den dicht bewachsenen Beeten und Hecken.

Einst bestand der Garten beim Anwesen in Limbach aus schlichten Obst- und Gemüsebeeten. Bild: Andreas Brücken

Ein Geheimnis um seinen Erfolg mit dem makellosen Grün macht der ehemalige Gartenprofi nicht: „Mähen, düngen, gießen“, lautet seine einfache Antwort. Der Gang mit der Gießkanne bleibt Merfeld ohnehin immer weniger erspart: „Auch in meinem Garten spüre ich den Klimawandel.“ Dank warmer Sommer und milder Winter würden sogar in unserer Region südliche Obstsorten wie Kaki, Marillen oder Nektarinen wachsen, erklärt der Gärtner.

Bei aller professionellen Pflege hat das Ehepaar Merfeld eine Regel, an die es sich täglich hält: „Um 19 Uhr ist Feierabend im Garten.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen