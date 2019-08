vor 5 Min.

Aus dem Brunnen am Wätteplatz fließt kein Trinkwasser mehr

Bitte Hebel drücken“, steht an dem Schild. Und „Trinkwasser“. Aber so oft man auch pumpt: Es kommt seit Monaten schon kein Wasser.

Der Brunnen am Wätteplatz in Günzburg ist seit Monaten kaputt. 2020 wird ein neuer an der Stelle stehen.

Von Till Hofmann

Es ist ein Ärgernis am Günzburger Wätteplatz – für Einheimische und Auswärtige gleichermaßen: Nichts geht dort am Brunnen, dessen Optik so aussieht wie die eines Hydranten. Mit einem Hebel muss man kräftig pumpen, um ans Trinkwasser zu kommen und seinen Durst zu löschen. In den heißen Tagen sicherlich eine erfrischende Abwechslung – theoretisch.

Denn diese Abwechslung gibt es nicht mehr. Mit der blau und auf alt gemachten Pumpstation kann kein Wasser mehr gefördert werden. „Das Innenleben des Brunnens ist irreparabel kaputt“, sagt Stadtwerke-Vorstand Johann Stelzle, dessen Unternehmen für die Trinkwasserversorgung unter anderem in der Stadt zuständig ist. Das habe ihm der Wasserwerksmeister so mitgeteilt.

Den Brunnen gibt es seit 15 Jahren

„Mindestens 15 Jahre“ hat der bisherige, auf alt gemachte Brunnen seine Dienste versehen. Doch jetzt geht nichts „seit mehreren Monaten“. An was die Stadtwerke, die ein selbstständiges Kommunalunternehmen sind, nicht gedacht haben: Dass der Brunnen kaputt ist, wird bisher vor Ort niemandem mitgeteilt. Kundigen könnte vielleicht der massive Kalkbelag am Fuß des Brunnens auffallen. Aber viele freuen sich darauf, Trinkwasser abzapfen zu können und ziehen und drücken fleißig am Hebel. Die Bemühungen aber werden nicht belohnt.

Stelzle hat – von unserer Zeitung darauf aufmerksam gemacht – nach eigenen Worten „verstanden“ und wird wohl demnächst einen entsprechenden Hinweis anbringen lassen.

Ein euer Brunnen soll her

Natürlich soll ein neuer Brunnen her. Der wird derzeit bestellt – hat aber eine Lieferzeit von drei Monaten, so dass mit dem Aufbau Wasser vermutlich erst wieder zu Beginn des kommenden Jahres fließen wird.

Der neue Brunnen soll sehr modern daherkommen mit Edelstahl und Druckknopf – mit dem Ziel, die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Die Flaschen, die dort befüllt werden, könnten dann besser gehalten werden. Mit der Installation wird der neue Brunnen am Wätteplatz laut Stadtwerkechef „rund 10000 Euro“ kosten.

Bis es soweit ist, bittet Stelzle um Geduld. Als Ersatz das Wasser vom benachbarten „Schweinchenbrunnen“ zu trinken, sei alles andere als empfehlenswert. Schließlich ist „das nun mal kein Trinkwasser“. Übrigens soll der 2020 wieder funktionierende Trinkwasser-Brunnen am Wätteplatz nicht der einzige bleiben. Nach einem weiteren Standort in der Innenstadt wird gesucht.

