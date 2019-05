vor 17 Min.

Ausstellung im Therapiezentrum: „Vierfalt“ voller Vielfalt

Vier Hobbymalerinnen aus Günzburg, Bubesheim und Jettingen stellen in Burgau aus.

Von Peter Wieser

Rechts der „Abstrakten Stadt“ grüßt der „Widder“ und neben der „Seniorita fatale“ winken dem Betrachter die „Lieben Blumengrüße“ entgegen. Die derzeitige Ausstellung im Therapiezentrum Burgau zeigt nicht nur ein Zusammenspiel kraftvoller Farben, sondern auch eine ungeheure Vielfalt, vorrangig in Acryl und in Aquarellen. Oder eher eine ungeheure „Vierfalt“. Schließlich nennen sich Ingrid Lang, Annelore Luible, Helga Reiter und Brigitte Müller auch die Farben-Vier-Falt.

Als experimentierfreudig, mutig und mit der Liebe zu strahlenden Farben beschrieb Luzia Fischer, Physiotherapeutin am Therapiezentrum, die vier Künstlerinnen, als sie die Ausstellung eröffnete. Es solle auch schon vorgekommen sein, dass die Idee einer modernen Landschaft mit Häusern plötzlich nicht mehr so stimmig erschien und daraus ein lachender Fisch entstanden sei. Hinsichtlich der Ausstellungen im Therapiezentrum hob Luzia Fischer auch hervor: „Maler sind Therapieassistenten.“ Sie habe Patienten begleitet, denen beim Betrachten der Bilder die Freude ins Gesicht geschrieben gewesen sei. Organisiert hatte die Ausstellung wieder Elise Herzig, die Assistentin des Geschäftsführers.

Das Quartett ist nicht unbekannt

Das Künstlerinnenquartett ist übrigens kein unbekanntes. Seit zwei Jahren treten die vielfältigen Malerinnen unter dem Namen Farben-Vier-Falt auf. 2017 waren sie schon einmal im Therapiezentrum wie auch im Günzburger Forum mit einer Ausstellung vertreten und erst vor Kurzem dort ein weiteres Mal. Kennengelernt haben sie sich bei den „Montagsmalern“, Malkurse der Kunstmalerin Christina Schneider aus Kleinkötz. Gemalt werde, „was halt grad’ so gefällt“, sagen sie.

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden“, zitierte Annelore Luible den Schriftsteller Franz Kafka. Dieses zu genießen und dabei unter all der „Farben-Vier-Falt“ ein bisschen zu träumen, dazu lud der Song „Dream A Little Dream of Me“ ein. Doris Day war zwar nicht persönlich da, dafür aber das Duo Take Two aus Jettingen, das die Vernissage musikalisch begleitete.

Die Ausstellung im Foyer, im Café und am Treppenaufgang des Therapiezentrums in Burgau kann noch bis zum 4. Juli während der Besuchszeiten besichtigt werden.