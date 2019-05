16:30 Uhr

Ausstellung in Burgau: Wie ein Querschnitt durch die Erdgeschichte

In der Burgauer Galerie zeigt die gebürtige Günzburgerin Christine Viola ihre neuen Werke. Dabei wird deutlich: Die sichtbare Ebene ist nicht unbedingt die allein gültige.

Von Gertrud Adlassnig

Mit beschwingter Klaviermusik und einer kunstsinnig-literarischen Einführung ist unter reger Beteiligung die neue Einzelausstellung „Christine Viola“ in der Burgauer Galerie eröffnet worden. Die gebürtige Günzburgerin zeigt aktuelle Werke, die in den vergangenen zwölf Monaten entstanden sind.

Der Zyklus „Ursprung“ mit den jüngsten Arbeiten im großen Raum der Galerie zieht sofort den Blick auf sich: Großformatig und quadratisch bilden die neun Gemälde mit ihrer konsequenten waagerechten Komposition eine stimmige Einheit, die sich auch in der Farbgestaltung und Maltechnik widerspiegelt. Die Horizontale wirkt wie ein Querschnitt durch die Erdgeschichte: eisenerziges Braun, Lehmiges, Erdiges.

Einfühlsam und bemerkenswert

Die Strenge der Farbstreifen wird aufgelöst durch Farbtränen, die von den oberen in die unteren Streifen verlaufen, Verbindungen schaffen. Gelegentlich finden sich auch scheinbare Öffnungen, die den Blick in eine hintere Schicht erlauben: Was vordergründig zu sehen ist, wird so relativiert. Das Auge des Betrachters kann nur die Oberfläche wahrnehmen, was sich darunter befindet, muss er erforschen. Viola gibt ihm nur den Hinweis, dass die sichtbare Ebene nicht unbedingt die allein gültige ist. So wie eine Farbe viele Spielarten hat. Viola wählt abgemischte Farben, matt, ruhig, erdig, kreidig, harmonisch. Der Auftrag ist pastos, gespachtelt und bewegt, steht in einem raffinierten Spannungsfeld zur Bildkomposition, löst die Statik auf.

Christine Viola gelingt es auf einfühlsame, erst beim zweiten und dritten Hinschauen bemerkbare Weise, die Dynamik des Werdens und Vergehens mit der Statik der ewigen Erde zu verbinden. Andere Bilder gleichen Wolken mit verhangener Sonne, Landschaften voller dynamischer Kraft, die horizontale Ausrichtung tritt in den Hintergrund, ohne ganz zu verschwinden. Wie geheime Zeichen verlaufen Schriften über ihre Bilder. Sie zu entziffern fällt schwer, ist gar unmöglich. Doch die Künstlerin verrät: Es sind Gedichte, die sie zu ihren Bildern inspiriert haben. Beim Lesen beiläufig hingekritzelt, bewusst unlesbar, haben sie als grafisches Element in das Bild gefunden.

Zwei ergreifende Gedichte für die Laudatio

Astrid Thun hat dazu in ihrer Laudatio zwei ergreifende Gedichte präsentiert. Die „Vier Elemente“ von Goethe bearbeiten das gemeinsame Thema poetisch. Goethes Interpretation legt den Schwerpunkt auf die Dynamik. Gottfried August Bürgers „Die Schatzgräber“ sieht den Menschen am Ende des Prozesses, am Resultat. Dazwischen die Bilder von Viola, die Dynamik und Verfestigung miteinander verzahnt.

In den weiteren Werken, die in der Ausstellung zu sehen sind, zeigt Viola ihre virtuose Farbgestaltung und kompositorische Vielfalt, gibt auch ihrem grafischen Talent Raum, indem sie ihre Bilder, wie das Stillleben mit Flasche, zeichnerisch konturiert. Die gelernte Fassmalerin und Vergolderin kann Bilder zum Leuchten bringen: im Rot des Mohns, im Gelb und Grün ihrer gegenstandslosen Gemälde, die mit ihren Farbkompositionen bestechen. In der Burgauer Galerie an der Norbert-Schuster-Straße 6 können die Besucher bis zum 29. Juni die gestalterische Vielfalt der Künstlerin entdecken.