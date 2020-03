28.03.2020

Auszeichnung beim Kammerchor Burgau

Renate Amschler wird für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt

„Wer sing, lebt länger“: Mit diesem Ausspruch beendete ein Chorist die diesjährige Jahreshauptversammlung des Kammerchors Burgau. Zuvor zeigte der Vorsitzende Berthold Lipp die Aktivitäten sowie die Konzertfahrt nach Straßburg, deren Höhepunkt die ausgestaltete deutsch-französische Messe in der Église Saint-Pierre-le-Jeune war. Auch die Beteiligung der Burgauer Grundschulkinder im Rahmen der Ausgestaltung des Musikalischen Frühlings im Schwäbischen Barockwinkel fand Erwähnung. Musikalischer Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Interpretation der c-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart.

Für langjährige Mitgliedschaft konnte diesmal eine Vielzahl von Choristen geehrt werden. Besondere Ehrung verdiente Renate Amschler für 50 Jahre aktives Mitwirken. Der Gründer und bisherige Leiter des Chores, Herwig Nerdinger, wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres den Stab an Markus Putzke reichen. Davor ist er noch im Rahmen der Einstudierung und Aufführung von Haydns Schöpfung am 21. Juni in der Stadtpfarrkirche Burgau aktiv. (zg)