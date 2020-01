vor 22 Min.

Auto kommt von der B16 ab und prallt gegen einen Baum

Das Auto ist zertrümmert, nachdem die Fahrerin wohl einem Tier ausgewichen ist. Das rechte Vorderrad wurde in den Fußraum des Wagens gedrückt.

Gegen 20.20 Uhr ist am Donnerstag eine 52-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 16 von Ichenhausen kommend in Fahrtrichtung Krumbach unterwegs gewesen. Kurz vor Heubelsburg kam sie auf relativ gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Wagen Ford wurde an der rechten Front erheblich beschädigt.

Das rechte Vorderrad wurde bei der Kollision in den Fußraum der Beifahrerseite gedrückt, wo aber niemand saß. Bei der Befragung durch die Polizeibeamten gab die Frau an, einem Tier oder etwas Ähnlichem ausgewichen zu sein. Die Leichtverletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. An die Unfallstelle wurden neben einem Rettungswagen der Johanniter aus Kleinkötz und einem Notarztfahrzeug die Freiwilligen Feuerwehren Waldstetten und Ichenhausen alarmiert.

Während sich 19 Einsatzkräfte der Ichenhauser Wehr um die Fahrerin und das Unfallfahrzeug kümmerten, sicherten zwölf Kräfte die Einsatzstelle ab. Hier wurde die B16 von Ichenhausen kommend an der Abzweigung nach Waldstetten und aus Richtung Krumbach Höhe Heubelsburg gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg kümmerte sich um die Aufnahme des Verkehrsunfalls. (zg, obes)

