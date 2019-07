13.07.2019

„Bach in Rokoko“ geht, „Kulturraum Kloster“ kommt

Was der Abend in unterschiedlichen Räumen in Wettenhausen mit dem anstehenden Generationenwechsel bei den Augsburger Domsingknaben zu tun hat

Von Helmut Kircher

Was man beim Konzert der Augsburger Domsingknaben in der Frauenkirche im September vergangenen Jahres noch nicht wusste: Es war, zumindest vorläufig, ihr Letztes in Günzburg. Zum ersten Mal nach 15 Jahren ununterbrochener Festivaltätigkeit im Namen und zu Ehren des großen Johann Sebastian Bachs, findet das, auf klangvoll exemplarische Tonsprache aufbauende Musikevent, nicht mehr statt. Ein Generationenwechsel in der Augsburger Dommusik steht bevor.

Reinhard Kammler (64), der langjährige Leiter des Augsburger Ausnahmechores, wird zum 31. Dezember in den Ruhestand gehen. Durch seinen kraftvoll gestaltungsenergetischen Atem vokaler Klangentfaltung hat er es geschafft, seine „Buben“ in die Oberliga bayerischer Chorhierarchie zu hieven und bei Konzerten in aller Welt von höchsten Autoritäten höchste Anerkennung zu bekommen. „Reinhard Kammler hat eine kirchenmusikalische Ära geprägt“ äußerte sich Bischof Konrad Zdarsa und ergänzte, „der Aufbau des weit über die Bistumsgrenzen hinaus bekannten Knabenchores ist sein Lebenswerk.“

Sein Nachfolger ist ein junger Mann vom Typ Sonnyboy, blondhaarig mit sympathischem Strahlelächeln: Stefan Steinemann, seit 2012 Kammlers Assistent und seit März diesen Jahres bereits stellvertretender Domkapellmeister. Bei der Amtsübernahme, mit gerade mal 27 Jahren, dürfte Steinemann vermutlich der jüngste Domkapellmeister Deutschlands und darüber hinaus sein. Vor 22 Jahren bereits lernte er als Domsingknabe den Chor kennen, den er ab 1. Januar 2020 leiten wird. Mit dem er vor Papst Johannes Paul II. sang, in China, USA und Südafrika gastierte. An der Hochschule für Musik und Theater in München studierte er katholische Kirchenmusik, Gesang und Chordirigieren. Von 2016 bis 2018 machte er an der Schola Cantorum Basel einen Masterstudiengang mit Schwerpunkt Vokalwerke der Renaissance im englischen und italienischen Sprachraum, mit Werken barocker Meister und Musik des Mittelalters, befasst sich mit seinem Basler Ensemble „In Vocare“ mit der Herausgabe bisher noch nicht editierter Handschriften und Drucke und entwickelte seine sängerischen Fähigkeiten als Altus. Einer hohen Stimmlage, die einstmals Kastraten, später ausschließlich Frauen vorbehalten war und in neuerer Zeit, als Altus oder Countertenor, zunehmend wieder zur männlichen Domäne wird. Die Domsingknaben, sagt er, seien ihm eine „Herzensangelegenheit“, es gehe für ihn ein Traum in Erfüllung. Auf Bewährtes wolle er aufbauen, Neues aber gerne hinzunehmen. Allerdings, ob und in welcher Form es in Zukunft ein Festival der Augsburger Domsingknaben in Günzburg oder einem anderen Ort geben werde, stehe derzeit noch offen.

Fest steht dagegen, dass er mit dem Münchner Vokalensemble Cantusmagnus zur dritten Veranstaltung der Reihe Kulturraum Kloster nach Wettenhausen kommen wird. Nicht als Chorleiter und Dirigent, sondern als Sänger hoher Töne, als Altus. „Stimmen machen Stimmung“ ist das Vokalkonzert überschrieben, bei dem, in abendlichem Stimmungszauber, mit marianischen Gesängen des 15. Jahrhunderts und Musik aus dem 16./17. Jahrhundert durch den Kreuzgang gewandelt wird, in dessen archaisch romantischer Aura die Kraft und Schönheit der Renaissancemusik ganz unmittelbar zur Geltung kommt. Im Kaisersaal erklingen „Lieder im Sommer zu singen“ unter anderem von Leo Haßler, Michael Praetorius, Orlando di Lasso und anderen. Der Schwerpunkt wird auf der Literatur des deutschsprachigen Raumes liegen, in dem noch besonders viel Entdeckens- und Aufführensswertes in Bibliotheken und Archiven verborgen liegt.

für das Konzert ist das Kloster Wettenhausen, am Donnerstag, 18. Juli. Beginn ist um 20 Uhr. Aufgrund der sehr begrenzten Sitzplatzanzahl im Kreuzgang empfiehlt es sich, vorab Karten zu reservieren unter Telefon 08223/400433 oder Mail verwaltung@klosterwettenhausen.de

