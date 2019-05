vor 53 Min.

Bagger beschädigt Leitung: Keller unter Wasser

Eigentlich wollten die Ichenhauser Feuerwehrleute eine Übung in der Fachklinik abhalten. Stattdessen wurden sie am Montagabend zum Einsatz gerufen.

Die Ichenhauser Feuerwehr wollte eigentlich zur einer Übung in die Fachklinik. Doch dann kam ein echter Einsatz dazwischen.

Keller auspumpen anstatt Personenrettung üben: Die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen hatte für Montagabend eine Übung in der Fachklinik angesetzt, die Aktiven waren schon beim Feuerwehrhaus. Aber dann ging um 19.49 Uhr der Alarm ein. Nicht weit vom Gerätehaus entfernt, war bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus in der Günzburger Straße die Hauswasserleitung angebaggert worden und im Handumdrehen sprudelte das Trinkwasser in den Keller.

Wasser im Keller: Strom musste abgestellt werden

Der Notdienst vom Wasserversorgungsverband sperrte die Schieber, sodass der Pegel im Keller schließlich bei einem halben Meter gestoppt wurde. Mit dem Abpumpen des Wassers mussten die Feuerwehrleute warten, bis der Stromversorger kam, um den Strom abzustellen. Etwa 25 Einsatzkräfte waren laut Kommandant Ralf Berchtold vor Ort, mehr als eigentlich benötigt worden wären – aber schließlich war ja ein Übungsabend in der Fachklinik angesetzt gewesen.

Wegen des Vorfalls war die Günzburger Straße im Abschnitt zwischen Annastraße und Abzweigung Nordendstraße gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (ilor)

