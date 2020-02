vor 34 Min.

Ballonkünstler wirft bei "Schwaben weißblau" den Laubbläser an

Ballonkünstler Tobi van Deisner aus Offingen sorgte bei der Fernsehaufzeichnung von „Schwaben weißblau“ in Memmingen für einen Hingucker, als er mit einem Laubbläser einen rosa Ballon aufpumpte.

Plus Bei der Aufzeichnung von „Schwaben weißblau“ in Memmingen mischen auch einige heimische Künstler mit. Am Freitag wird die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt.

Von Thomas Schwarz

Eigentlich braucht die Stadt keine neue Sauna, wie es derzeit im Zusammenhang mit dem Bau des Kombibads diskutiert wird. Denn wer es heiß haben will, braucht nur zu „ Schwaben weißblau – hurra und helau“ zu kommen. An zwei Tagen zeichnete der Bayerische Rundfunk zum inzwischen 17. Mal in Memmingen je drei Stunden die närrische Prunksitzung mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband auf – und die Stadthalle kochte.

Das lag an den vielen Scheinwerfern. Aber auch den Mitwirkenden auf der Bühne, die mit ihren Einlagen für tolle Stimmung beim Publikum sorgten. Da tummelten sich neben den „Klassikern“ wie Cowboys, Clowns und Indianern auch Mexikaner, Briten und Schneewittchen samt einem Teil ihrer sieben Zwerge. Aber auch tierische Verkleidungen erfreuten sich großer Beliebtheit angesichts der aktuellen Artenschutz- und Klima-Diskussionen: Von Käfern und Schmetterlingen über Kraken bis zum Imker mit einem Schwarm Bienchen war alles vertreten. Peter Mader aus Burgau präsentierte sich in der Stadthalle Memmingen als Ottomane. Natürlich warf sich auch die Politikprominenz in Schale: Der angehende Bau-Staatssekretär Klaus Holetschek von der CSU als Lukas, der Lokomotivführer, der ehemalige Landwirtschaftsminister Josef Miller als Schaffner, AfD-Landtagsabgeordneter Christoph Maier begleitete seine Prinzessin – pardon: Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner als Kreuzritter, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, tauchte als Heino auf und Noch-Bauminister Hans Reichart schien gerade aus dem Dschungel-Camp zu kommen. Tobi van Deisner verschwindet im Ballon Der jüngst nahe Pforzen ausgegrabene „Udo“ mit seinem sensationellen aufrechten Gang inspirierte nicht nur Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse in Sachen Kostümierung, sondern auch Sitzungspräsident Georg Ried. „Die Aufrichtigkeit hat ihren Ursprung in Schwaben, da sind die Franken noch gekrochen“, feixte er in Richtung Ministerpräsident Söder. Leider hätten auch heute noch einige Leute zwar einen aufrechten Gang, aber die Geisteshaltung eines Affen, attestierte Ried unter anderem US-Präsident Donald Trump und AfD-Flügelmann Björn Höcke – wofür er spontanen Applaus erntete. Perry Paul aus Krumbach trat wieder mit Amadeus auf. Grandios war unter anderem Tobi van Deisner. Der Ballonkünstler aus Offingen schaffte es nicht nur, eine Art rosa Wärmflasche mit einem Laubbläser aufzupusten, sondern verschwand dann selbst komplett darin. Da war sein Kartenzaubertrick mit Beatrix aus dem Publikum und das laszive Tänzchen fast schon Nebensache. Akrobatisch ging es auch beim Boxkampf von Stefan Sörgel und Matthias Sorg zu – und beim Showtanz des CC Bäumenheim mit gewagten Hebefiguren und Pyramiden. Dem stand die Garde der Greane Krapfa Oberelchingen in nichts nach. Peter Mader aus Burgau präsentierte sich als Ottomane. Zu Liedern von "8872" schunkelt auch der Elferrat Die Lacher auf ihrer Seite hatten die „Königlich priviligierte Waschhausvereinigung“ mit Anton Huber und Toni Katheininger aus Kronburg, die gesanglich Smoothies auseinanderpflückten („Früher war das für’n Kompost“), oder Johanna Hofbauer, die für und mit ihrem Mann in Memmingen eine neue Hose kaufen wollte: „Eine Geburt ist einfacher ...“ Oder Waltraud Mair als Meichelböcks Zenta auf „Kurzkur“. Oder das Duo „Hillus Herzdropfa“, das erkennt: „Die Ehe ist wie eine Zwiebel – man heult, aber man frisst sie doch.“ Oder Hansy Vogt als „Frau Wäber“, die beim Speeddating mit ihrer Hummel-Hüfte punktet. Oder Perry Paul mit Mauskatze Amadeus, der ein neues Wort fürs Speien erschuf: „Speiseröhrenorgasmus“. Musikalisch sorgten die Allgeier gewohnt gekonnt für Stimmung –aber auch „8872“ aus dem Landkreis Günzburg mit ihrer ganz eigenen Version von Kiss’ „I was made for lovin’ you“ – da schunkelte sogar der Elferrat, in dem auch wieder BSF-Vizepräsident Mike Tögel aus Burgau saß, hinter den markanten schwarz-weißen Masken mit. Endgültig zum Hexenkessel mutierte die Stadthalle, als die Weißahoarer Giggalesbronzer mit ihrer mitreißenden Guggamusik das Finale einläuteten. Die Prunksitzung ist am Freitag, 7. Februar, ab 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen zu sehen.

