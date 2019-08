vor 18 Min.

Bank will mit neuer Ausstellung zu Diskussionen anregen

„Kunst & Kulinarik“ ist in der Burgauer Filiale der VR-Bank Donau-Mindel eröffnet worden und soll zu einer festen Einrichtung werden.

Es war eine Premiere. „Kunst & Kulinarik“ nennt sich eine neue Ausstellungsreihe der VR-Bank Donau-Mindel in ihrer Burgauer Filiale. Den Auftakt machten Mitglieder des Fotoklubs Burgau-Gundremmingen am Mittwochabend mit rund 40 Werken. Dazu wurden feine Häppchen und Getränke kredenzt, für die musikalische Umrahmung sorgten Stadtratsmitglied Michael Smalko (Gitarre) und sein Sohn Elias (Keyboard) mit gepflegten Oldies. Wenn man so will: ein künstlerischer Dreiklang.

Was ist Kunst? Darüber lässt sich lange und trefflich diskutieren. VR-Vorstandsmitglied Stefan Fross zitierte bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste den Maler, Grafiker und Bildhauer Max Ernst: „Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun.“ Essen schon. Und ein schön gedeckter Tisch trage durchaus künstlerische Züge, erläuterte Fross das Konzept der neuen Ausstellungsreihe. Geschmacksache ist auch mancher Musikstil – Michael und Elias Smalko waren mit ihren Liedern über jeden Verdacht erhaben. Zu hören waren unter anderem Songs von Cat Stevens und Elton John.

Fotografen können wie Maler sein

Sind auch Fotografien Kunst? „Natürlich“, beantwortete Fross diese rhetorische Frage. Wie Maler könnten auch Fotografen Missstände aufzeigen oder die Schönheit der Natur darstellen – je nach Blickwinkel des Schaffenden und damit geeignet, für Anregungen, Denkanstöße und Diskussionen zu sorgen. Dies sei letztlich das Anliegen von „Kunst & Kulinarik“. Deshalb sei geplant, in jedem Jahr in der Filiale eine solche Ausstellung zu organisieren, „mit wechselnden Künstlern und Genüssen und als Treffpunkt für die Menschen aus der Region“.

Der Fotoklub Burgau-Gundremmingen feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Deshalb habe sie das Angebot der VR-Bank, die Ausstellung zu organisieren, besonders geehrt, erklärte Vereinsvorsitzende Yvonne Göppel. Die gut 40 Fotografien sind eine Art architektonische Weltreise, mit Impressionen von San Francisco bis Schanghai, von Grönland bis Nepal, von Island bis Dubai oder von Paris bis ins nahe Ulm. Die Werke seien eine Mischung aus „Reisebildern und Kunst“. Rund vier Wochen sind die Fotografien noch zu sehen. Im Anschluss werden in kleinerem Rahmen und in wechselnder Folge einige weitere Werke des Fotoklubs in Burgau zu sehen sein.

Wenn die Wahl positiv für ihn ausgeht, will der Bürgermeister wiederkommen

Bürgermeister Konrad Barm erklärte in einem Grußwort, die Fotografien erlaubten einen besonderen Blick auf die Welt. Und sie entsprächen nicht den üblichen Hochglanzfotos. Sollte „Kunst & Kulinarik“ jährlich wiederholt werden, schaue er gerne wieder vorbei – vorausgesetzt, die „Vertragsverhandlungen“ mit den Bürgern der Stadt gingen bei der Wahl im März kommenden Jahres für ihn positiv aus. (kai)

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis einschließlich 13. September zu den üblichen Öffnungszeiten in der Burgauer Filiale, Augsburger Straße 19, zu sehen.

