vor 20 Min.

Baukräne gehören seit Jahren zum Stadtbild

Das neue Feuerwehrhaus in der Stadtmitte von Günzburg ist mit Baukosten in Höhe von etwa neun Millionen Euro veranschlagt. In zwei Bauabschnitte ist die Maßnahme gegliedert.

Die Große Kreisstadt wächst jährlich um 400 bis 500 Einwohner. Allen Interessen gerecht zu werden, ist eine schwierige Übung.

Baukräne prägen seit Jahren die Silhouette Günzburgs. An allen Ecken und Enden wurde und wird gebaut oder saniert. An Behördengebäuden, an der neuen Feuerwache – und in Neubaugebieten oder auf Brachflächen in der Innenstadt und in den Stadtteilen. Das ist auch dringend nötig. Denn jährlich ziehen zwischen 400 und 500 Neubürger in die Stadt, die Wartelisten der beiden örtlichen Baugenossenschaften sind ohnehin schon lang. Beate Agemar ist für das städtische Gebäudemanagement zuständig. In Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Rest der Stadtverwaltung muss sie einen Spagat schaffen, der vielerlei Interessen zu berücksichtigen hat.

Alles in allem ist es ein dickes Brett, das Beate Agemar bohren muss. Die weitere Zersiedelung der Landschaft, die Bebauung landwirtschaftlich genutzter Böden und der zunehmende Flächenfraß seien nicht zukunftsweisend. Andererseits suchen immer mehr Menschen in Günzburg nach Bauland oder (möglichst günstigem) Wohnraum. Nicht zuletzt „mit einer auf lange Sicht und mit Weitblick angelegten Bodenbevorratung“ und den entsprechenden finanziellen Mitteln tue die Stadt ihr Möglichstes, um Angebot und Nachfrage wenigstens annähernd in Einklang zu bringen, betont die Gebäudemanagerin.

Neue Bauplätze sind geplant

Aktuell wird in Riedhausen ein neues Wohnbaugebiet mit 25 Plätzen ausgewiesen, auf dem ehemaligen Minholz-Gelände in Wasserburg sind Bauplätze ebenso vorgesehen wie an der Kantstraße oder – in noch größerem Maße – am Auweg beim Volksfestplatz. Das auch mit der Maßgabe, dass Investoren zumindest einen Teil der neuen Wohnungen sozial verträglich zur Miete anbieten müssen. Wie zuletzt im Bereich „Am Wasen“ in der Nähe des Friedhofs an der Ulmer Straße.

Ein Erfolgsmodell war nach Angaben von Beate Agemar die Bebauung der ehemaligen Ziegelei in Nornheim. Vor allem bei jungen Familien stieß das Baugebiet „Wohnen am Sonneneck“ auf großes Interesse – nicht zuletzt wegen der finanziellen Förderung, die die Stadt über staatliche Maßnahmen hinaus zu bieten hat.

Junge Familien und Ältere zieht es in die Stadt

Nicht nur junge Familien, auch Ältere zieht es zunehmend in die Stadt. „Ein Trend, den wir seit Jahren beobachten“, wie Beate Agemar erklärt. Die Nähe zu Ärzten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen scheint vielen ebenso geboten wie die Rundumversorgung mit den Waren des täglichen Lebens oder den mannigfachen kulturellen und geselligen Angeboten in möglichst fußläufiger Nähe zur Innenstadt.

Entsprechend gefragt waren und sind die neuen innerstädtischen Wohnungen auf dem Gelände der Gärtnerei Osterlehner, der ehemaligen Hauswirtschaftsschule an der Otto-Geiselhart-Straße, der früheren Rad-Brauerei, dem Lutz-Areal, dem Bereich hinter der Firma Mengele entlang der Augsburger Straße oder dem Gelände beim Traubenkeller Richtung Reisensburg. Allerdings: Das Sparbuch sollte nicht zu schmal bestückt sein. Die Vorteile innerstädtischen Wohnens kosten. Überhaupt: In Günzburg zu bauen, ist derzeit alles andere als billig. Je nach Lage in der Innenstadt und in den Stadtteilen kostet der Quadratmeter zwischen 300 und 350 Euro, in Nornheim waren zuletzt allerdings weniger als 200 Euro fällig.

Undenkbare Wege werden geprüft

Um zusätzlichen, möglichst günstigen Wohnraum zu schaffen, prüft die Stadt nach Angaben von Beate Agemar Wege, die bis vor Kurzem noch nicht denkbar waren. Auf den Flachbauten von Supermärkten und Discountern könnten Wohnungen aufgestockt werden. Mit den Eigentümern befinde sich die Stadt in entsprechenden Gesprächen. Beate Agemar: „Die Nachverdichtung ist generell ein wichtiges Thema.“

Wie auch die Baulücken, die es etwa in Deffingen und Leinheim in größerem Maße gibt. Um den gesamten Bestand zu erfassen, hat die Stadt ein Baulückenverzeichnis angelegt. Viele halten ihre freien Grundstücke zurück, um dereinst Kinder und Enkel bedienen zu können. „Sie wollen und können wir nicht zum Verkauf veranlassen“, erklärt Beate Agemar. Wer allerdings verkaufen möchte: Ein Anruf bei der Stadt genügt. (kai)