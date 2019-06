vor 47 Min.

Bei der Sanierung kam mehr über die Geschichte zutage

Die Renovierungsarbeiten an der Kirche Maria Immaculata in Haldenwang sind abgeschlossen. Wolfgang Deisenhofer, der frühere Kirchenpfleger, und sein Nachfolger Franz Stocker (links) erzählen, was alles gemacht wurde.

Von Peter Wieser

Das Gerüst ist abgebaut, an der Taufkapelle wurde der Dachstuhl saniert und das Dach neu eingedeckt, und der Kirchturm erstrahlt nun wieder in leuchtendem Weiß. Die Arbeiten an der Zwiebel des Turms der Kirche Maria Immaculata in Haldenwang sind ebenfalls abgeschlossen und das Zifferblatt der Kirchturmuhr sieht aus wie neu.

Das Uhrwerk funktioniert übrigens noch mechanisch und nicht computergesteuert. Andernorts stehe ein solches bereits im Museum, während es in Haldenwang noch in Bewegung sei, sagt Wolfgang Deisenhofer. Der frühere Kirchenpfleger erzählt weiter: Bereits 2015 habe er sich viele Stunden mit dem im vergangenen Jahr unerwartet verstorbenem Pfarrer Werner Brauchle im Hinblick auf dem maroden Zustand des Dachgebälks beschäftigt. Der Turm war zwar zuletzt 1971 renoviert worden, allerdings nur außen – auch die Zwiebel nur an der Außenseite. Eine gewisse Angst sei schon da gewesen und niemand habe so recht an die Sache herangehen wollen, fährt Deisenhofer fort. Sicherlich sei es auch eine Kostenfrage gewesen, fügt Franz Stocker hinzu. Er ist Deisenhofers Nachfolger und seit Mai Kirchenpfleger. Zwei Jahre dauerten die Untersuchungen, bis das Ingenieurbüro dann die Bestätigung gab: Man müsse so schnell wie möglich etwas tun, habe es geheißen.

„Rund 200000 Euro an Kosten standen im Raum, 60 Prozent des Betrags würde die Diözese übernehmen, 40 Prozent die Kirchenstiftung Haldenwang“, erzählt Wolfgang Deisenhofer. Noch im Dezember 2018 habe man mit den Arbeiten am Dachstuhl beginnen können. Im Februar dieses Jahres wurde dann das Gerüst aufgestellt. Wenn es schon dastehe, dann solle der Turm gleich einen neuen Anstrich erhalten, habe man sich gesagt. Im selben Zug wurden die Verschraubungen an der Konstruktion des in den Jahren von 1978 bis 1982 entstandenen Anbaus überprüft.

Gerade durch diesen ist die Haldenwanger Kirche ungewöhnlich und der mächtige, eckige Turm wirkt überhaupt sehr massig. Von seiner Entstehung, sowie dem einstigen Schiff, das seinerzeit aufgrund unübersehbarer Schäden dem neuen und viel größerem Anbau mit seinem pyramidalen Dach weichen musste, ist so gut wie nichts bekannt. Möglicherweise sei der Turm früher ein Wachturm gewesen, der barockisiert wurde, erklärt Deisenhofer. Man wisse es nicht. Wenn man sich Bilder vom früheren Kirchschiff ansehe, könne man sich heute kaum vorstellen, wie man den Bau einfach so an den Turm habe hinstellen können.

Kurioses gab es während der Sanierung auch: An der Ostseite wurde die Zwiebel geöffnet, um in sein Innenleben und an das Gebälk zu gelangen. Im Inneren sei man auf die Jahreszahl 1705 und den Namen Hans Underseher, mit „d“ geschrieben, Zimmermeister von Haldenwang gestoßen, berichtet Wolfgang Deisenhofer. Damit sei anzunehmen, dass seitdem am Turm nichts mehr gemacht worden sei.

Es war der richtige Zeitpunkt und jetzt sieht alles wieder aus wie neu“, sagt Kirchenpfleger Stocker.“ Ex-Kirchenpfleger Deisenhofer fügt hinzu: „Die nächsten 30 oder 50 Jahre sollte das auch halten.“ Maria Immaculata erstrahlt jedenfalls wieder in neuem Glanz.

