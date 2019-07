12:00 Uhr

Bekommt Bubesheim jetzt einen Wasser-Ausschuss?

Bubesheims Gemeinderat trifft sich erneut, um über Versorgungsprobleme zu sprechen. Unter anderem geht es um die Frage, ob sich das Wasser mit dem aus Günzburg verträgt.

Von Sandra Kraus

Nur vierzehn Tag nach der Gemeinderatssitzung traf sich das Bubesheimer Gremium wieder. Einziger Tagesordnungspunkt war ein Sachstandsbericht zur Wasserversorgung.

Die Gemeinde Bubesheim wird aufgrund von hygienischen Mängeln im Wasserhaus seit Monaten von Leipheim aus mit Trinkwasser versorgt. (Lesen Sie dazu auch: Grundversorgung: Bubesheim fehlt es an Wasser) Das Donauhochwasser im Mai machte dann eine Not-Not-Versorgung durch die Stadtwerke Günzburg nötig. Spätestens jetzt bemerkte jeder Bubesheimer, dass Leitungswasser keine Selbstverständlichkeit ist. Die Kommune ruft auf der Homepage noch immer zum Wassersparen auf, es ist wieder Leipheimer Wasser, das aus dem Wasserhahn fließt.

Das Wasser aus den Brunnen wird in den Bach abgeleitet

Das von den beiden Bubesheimer Brunnen geförderte Wasser wird nach wie vor in den Bubesheimer Bach abgeleitet. „Zwölf Kubikmeter sind es in der Stunde. Wenn der Überlauf voll ist, schalten die Pumpen für kurze Zeit automatisch ab“, berichtete Wasserwart Oberauer. 3. Bürgermeister Gerhard Sobczyk verfolgt mit Nachdruck ein Ziel: „Wie kriegen wir unser Wasser wieder durch das Wasserhaus?“ Der CSU-Mann würde das gesperrte Wasserhaus nach dem neuesten Stand der Vorschriften reparieren und dazu mit vielen Firmen sprechen und sich informieren. Es gäbe genug Möglichkeiten mit Beschichtung, Edelstahl, Kunststoff den maroden Vorratsbehälter zu sanieren.

Ingenieurbüro arbeitet an einem Gesamtkonzept

Bürgermeister Walter Sauter (Freie Wähler) vertraut auf das Gesamtkonzept, das zurzeit vom Ingenieurbüro Degen und Partner erarbeitet wird. Sauter bittet um Geduld, das Ingenieurbüro sei an den Berechnungen und Planungen dran. Noch sei nicht sicher, ob die Statik des vorhandenen Wasserbehälters ausreiche. Zu klein, um Trinkwasser und Löschwasser zu garantieren, sei er auf jeden Fall. Es gehe um Sanieren und Erweitern des Behälters, die Pumpen seien in Ordnung, die Filter würden geprüft, die Leitungen müssten raus. Sauter stellte aber auch unmissverständlich klar: „Aufträge und Verhandlungen macht der Bürgermeister! Es gibt eine Hand und die bin ich, die Aufträge vergibt.“ Für den Rathauschef gilt: „Wir brauchen das Gesamtkonzept des Ingenieurbüros. Bis jetzt eiern wir nur herum.“

Zwei Risse sind entdeckt worden

Eine Leckortung brachte zwei Risse zutage und drosselte wenigstens den enormen Wasserverbrauch der vergangenen Tage auf das Normalmaß von gut 200 Kubikmeter pro Tag. Außerdem haben die Stadtwerke Günzburg Proben des Bubesheimer Wassers genommen. Jetzt läuft eine Analyse, ob sich die beiden Wasser vertragen oder ungünstig miteinander reagieren. Sollte Bubesheim als Wassergast in Günzburg aufgenommen werden und damit erstmals eine vertraglich gesicherte Notversorgung haben, muss sich das Wasser vertragen und problemlos mischen lassen. Keine Selbstverständlichkeit, die Analyse dauert zwei bis drei Monate, so Bürgermeister Sauter.

Ein mobiles Wasserhaus wird es nicht geben

„Es pressiert aber“, stellte Zeiser (UBL) fest. Auch er würde gerne Fachfirmen einladen, die sich dann Gedanken machen könnten. Vom Tisch seien nach einem Ortstermin die Pläne eines mobilen Wasserhauses. „Das ist nicht möglich“, berichtete Bürgermeister Walter Sauter. Kein Thema ist am Ratstisch die beiden Tiefbrunnen stillzulegen. In Kürze findet mit den Stadtwerken Günzburg ein erster Test der neugekauften mobilen Druckerhöhungsanlage statt und Gespräche, bei denen es auch um die Betriebsführung geht, die künftig Günzburg übernehmen soll.

Die nächste Sitzung ist bereits in wenigen Tagen

Den nächsten Sachstandsbericht versprach Sauter für den 15. Juli, dann ist die nächste reguläre Sitzung des Gemeinderats. „Aber alle vierzehn Tage hocke ich nicht her. Und in diesem Turnus Sitzungsgeld zu bezahlen sehe ich nicht ein“, so Sauter. Er erteilte damit dem von 3. Bürgermeister Gerhard Sobczyk angeregten 14-tägigen Sitzungsturnus um das Wasserthema in Fluss zu halten, eine unmissverständliche Absage. 2. Bürgermeister Rainer Finkel habe die Bildung eines Wasser-Ausschuss vorgeschlagen, der sich je nach Bedarf treffe, so Sauter in Abwesenheit von Finkel. Entschieden wird darüber am 15. Juli.

