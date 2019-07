Benzin statt Diesel verrät den Betrüger

Plus Ein Azubi hat 33 Mal in drei Monaten auf Kosten seines Chefs privat getankt. Jetzt stand er vor Gericht. Dort sorgte sein Chef für eine Überraschung.

Obwohl der Azubi seinen eigenen Chef betrogen hat, bekommt er vielleicht noch eine Chance, bei ihm seine Lehrzeit fortzusetzen. Der 18-Jährige hatte sich gleich mehrere Verfehlungen geleistet und deswegen seinen Ausbildungsplatz verloren. Wegen Betrugs, Fahrens ohne Führerschein und Beleidigung stand er jetzt mit seinem zehn Jahre älteren Kumpel vor dem Günzburger Jugendschöffengericht.

Der junge Mann schien nicht gerade seinen besten Tag zu haben, denn er legte sich gleich zu Beginn der Verhandlung mit Amtsgerichtsdirektor Walter Henle an.

Schwierige Aufklärungsarbeit für Richter Walter Henle (Archivfoto). Bild: Ulrich Wagner

Als dieser den 18-Jährigen fragte, warum er seinem Kumpel im Monat soviel Spritkosten schenkte bei relativ geringem eigenen Einkommen, kam als Antwort: „Schon mal dran gedacht, dass Oma und Opa...“ Weiter kam er nicht, da Henle ihn in scharfem Ton warnte: „Im Moment vergreifen Sie sich im Ton“.

33 Mal in drei Monaten tankt der Azubi auf Firmenkosten

Die Staatsanwaltschaft warf dem Heranwachsenden vor, dass er 33 Mal innerhalb von drei Monaten auf Kosten des Handwerksbetriebes bei einer Tankstelle in Ichenhausen Sprit in Privatwagen abgefüllt hatte, im Gegenwert von fast 1900 Euro. Richter Henle kam auf 5000 Kilometer im Monat, die damit gefahren werden konnten. In 31 Fällen wurde damit der leistungsstarke VW Golf des mitangeklagten Kumpels getankt. Mit diesem Auto unternahm der Azubi drei Spritztouren, angeblich, ohne dass der Freund davon wusste. Allerdings hatte der 18-Jährige weder einen Führerschein für ein Auto noch für ein Kleinkraftrad – mit dem er schließlich von der Polizei erwischt wurde. Der erwachsene Mitangeklagte, damals noch im nördlichen Landkreis ansässig, bestätigte: „Das ist die Wahrheit, ich wusste nicht, was er macht.“

Dritter Punkt der Anklage: Beide Kumpels haben mit einem Smartphone der Ex des 28-Jährigen eine Sprachnachricht mit übelsten Beleidigungen geschickt. Das sei eine Reaktion auf eine Nachricht der Frau gewesen an den älteren Angeklagten: „Arbeitsloser kleiner Spacko“. Der Heranwachsende räumte die Verfehlungen ein: „Was ich gemacht hab’, war scheiße.“ Er habe ja gewusst, dass er keinen Führerschein besaß. Es sei aber der „Nervenkitzel“ gewesen, mit dem stark motorisierten Auto zu fahren.

Tankabrechnungen machen die Chefin stutzig

Der Handwerksmeister sagte als Zeuge aus, die Tankabrechnungen für Benzin hatten seine Frau stutzig gemacht, denn die Firmenfahrzeuge werden alle mit Diesel befüllt. Beim Tankstellenpächter bewiesen dann Videos, dass der Azubi die betriebsfremden Autos mit Sprit gefüllt hatte und teils sogar mit dem Namen des Chefs unterzeichnete. Inzwischen habe er aber begonnen, den Schaden teilweise wieder zurückzuzahlen, bestätigte der Zeuge. Der Handwerksmeister erstattete Anzeige, als die Polizei beim Azubi auftauchte, habe der sich durchaus kooperativ verhalten und die Betrügereien eingeräumt.

Firmenchef sorgt vor Gericht für eine Überraschung

Dann die Überraschung: Weil der 18-Jährige gute Arbeit abgeliefert hatte und sich an anderem Firmengeld, über das er verfügte, nicht vergriff, bot ihm der Handwerksmeister sogar eine zweite Chance ein, die Ausbildung abzuschließen. Hanns Klampfl von der Jugendgerichtshilfe bescheinigte dem jungen Mann schwierige familiäre Verhältnisse und bestätigte „schädliche Neigungen“, was schon drei strafrechtliche Einträge im Bundeszentralregister unterstreichen. Jetzt müsse „Schicht im Schacht“ sein, eine Jugendstrafe und ein sozialer Trainingskurs hielt Klampfl für notwendig.

Beim Mitangeklagten ist die Ausgangslage weitaus kritischer. Der 28-Jährige hatte bereits Verfahren, wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an seinem kleinen Sohn vom Amtsgericht Günzburg zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde vom Landgericht auf ein Jahr mit Bewährung reduziert, die jetzt angeklagten Delikte erfolgten also unter offener Bewährung.

Anwalt kündigt Berufung an

Und der gelernte Kfz-Mechatroniker wurde erst Anfang Juli wegen versuchten Betruges an einer Autoversicherung verurteilt. Das Schöffengericht verhängte gegen den 28-Jährigen zwei Monate und zwei Wochen Freiheitsstrafe ohne Bewährung für die Ermächtigung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Beleidigung. Sein Verteidiger Dietrich Jaser (Günzburg) hatte auf Geldstrafe plädiert und kündigte Berufung an. Er befürchtet, dass sein Mandant unter Einbeziehung der Vorstrafen dann bis zu 17 Monate hinter Gitter landen könnte.

Der 18-Jährige Haupttäter wurde zu acht Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Normale Zuchtmittel reichten bei dem Angeklagten nicht aus, sagte Gerichtsdirektor Henle. Die Betrugsdelikte an der Tankstelle seien ihm recht einfach gemacht worden. Der junge Mann muss zusätzlich 800 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, einen sozialen Trainingskurs besuchen und mit Begleitung des Bewährungshelfers seinen früheren Handwerksbetrieb wegen der weiteren Ausbildung besuchen.

Wegen dieser positiven Sozialprognose sah Henle von einem zweiwöchigen „Warnschuss-Arrest“ ab, den die Staatsanwältin zuvor beantragt hatte. Er warnte aber: „Der Zeiger steht eine Sekunde vor zwölf“, jetzt dürfe nichts mehr vorkommen.

